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День журналіста 2020: привітання у прозі та віршах
День журналіста 2020: привітання у прозі та віршах

День журналіста 2020: привітання у прозі та віршах

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День журналіста 2020: привітання у прозі та віршах
09:17 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter

6 червня в Україні відзначають День журналіста. У 1992 році 6 червня Спілку журналістів України прийняли до Міжнародної федерації журналістів.

  • 1

    День журналіста святкують всі хто причетний до друкованих, телевізійних, радіо та інтернет ЗМІ.

    Оригінальні привітання з Днем журналіста у прозі та віршах, тож не забудьте привітати журналістів з їхнім професійним святом.

    Привітання з Днем журналіста у прозі

    Цей день об'єднує людей творчої неспокійної професії. Це свято людей, які своєю працею роблять вагомий внесок формування громадської думки, виховують людей високих моральних якостей, сприяють розбудові держави. У день професійного свята зичимо Вам, шановні журналісти, творчих успіхів, високих злетів, реалізації найсміливіших задумів планів. Міцного здоров'я Вам та добра!

  • 2

    Сьогодні ми відзначаємо свято тих, кому зобов'язані найсвіжішими новинами і найгучнішими сенсаціями. Ці люди виконують свою роботу навіть тоді, коли вона стає небезпечною, переслідуючи тільки одну мету – донести правду до читачів. Ми вітаємо всіх журналістів і бажаємо їм нових успіхів і цікавих новин. Зі святом!

  • 3

    Всіх тих, хто пером майстерно володіє, хочу привітати в цей день. Адже вам під силу зробити світ набагато добрішим і простішим, врятувати його від приниження і образ. Сьогодні хочу побажати вам вдачі, адже ваша сила у слові, а воно як то кажуть, може все. Будьте незалежними і вільними. Ще раз зі святом Вас!

  • 4

    Мабуть, немає на землі людини, яка ніколи б не читала газет. Вони займають в нашому житті чималу роль, іноді навіть затьмарюючи телебачення. Ми хочемо побажати працівникам пера і диктофона успіхів в їх цікавій праці, нових заміток і статей і, звичайно ж, щастя у житті! Зі святом!

  • 5

    Шановні колеги-журналісти! Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята – Дня журналіста. Ваша повсякденна, наполеглива праця, високопрофесійне почуття обов’язку, відданість справі здобули широке визнання і шану великої армії читачів і шанувальників вашого таланту. Нехай і надалі ваше відкрите і щире слово служить правді та істині, утвердженню добра і справедливості, а доля буде прихильною до вас, дарує щастя і здоров’я на довгі-предовгі літа.

  • 6

    Дорогий наш журналісте, ти живеш в цікавий час, ти буваєш в найгарячіших точках країни, ти стаєш свідком найяскравіших подій, відкриваючи спеціально для нас свіжі, цікаві новини. Спасибі тобі, журналісте! Бажаємо, щоб робота кипіла, новини були тільки позитивними та яскравими. З Днем журналіста України!

  • 7

    Привітання з Днем журналіста у віршах

    Бути в гущі життєвих подій,Не пропустити великих відкриттівІ майстерно володіти пером,Йти нелегким своїм шляхом,Бути тільки чесним і правдивим,У своїх оцінках справедливим,Універсал-спеціалістом – Тоді зовися ти журналістом!З тобою твоє свято відзначаємо,З Днем журналістів вітаємо!

    Добра шановні Вам, наснаги,Любові, щедрості, тепла.На перехрестях всіх – відваги,Щоб доля матір'ю була.Бо ваше слово світ будує,На добрі справи підійма,Загати розбрату руйнує,Негідників пером дойма.Суспільні болі й серця рани –Проходять, звісно, все крізь Вас.Не рядові Ви – капітаниКосмічних і життєвих трас.Подяка Вам, четверта владо,За Ваші помисли й діла,Вітаю Вас сьогодні радо,З повагою кажу: "Хвала!

  • 8

    Висвітлює життя завжди доречно,За мить відображає часу плин,І навіть там, де бути небезпечно,Йому не обійтися без новин.Сьогодні Україна відзначаєДень журналіста. Тож бажаєм вамХай сонце ясно світить й не згасає,Наче маяк далеким кораблям.

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Картинки, День журналиста, Проза, Привітання, Вірші.
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