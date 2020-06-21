День медика 2020: найкращі вітання і картинки

1 День медичного працівника – це, справді, свято всенародне. На честь людей, в чиїх руках священне діло, благородне. Здоров'я нації, народу – державна справа нелегка, Але ця справа звіку-зроду є суттю й медпрацівника. І в день, і в ніч, в мороз і в спеку медпрацівник з людьми завжди, в дорогу ближню чи далеку він хворим йде допомогти. Медпрацівник не Бог - людина, але від нього, як від Бога, для зцілення украй потрібна недужим людям допомога. І дай нам, Боже, всім надовго здорового, безхмарного життя. Ми людям віддаєм для цього свої знання, і сили, й почуття

2 Ви на варті здоров'я стоїте І всім травмам, хворобам і вірусам Дружним хором ви "Ні!" говорите З часів пірамід і папірусів. І рішення ви приймаєте, Ох, для нас вони життєво важливі! Як боротися з хворобами знаєте Капітани здоров'я дбайливі! І нехай менше важких моментів Знає ваша лікарська практика, Нехай рятують легко пацієнтів Стратегія, досвід і тактика.

3 Хочеться сказати щось чудове, Та не знаю, де знайти слова. Чи ж опише хто зорю ранкову, Що край неба сяйво розлива? Ви чарівна, мов веселка ясна, Що від неї радість огорта, Мов троянда, ніжна і прекрасна, Що в саду весною розцвіта. Вас відразу щиро полюбила, Як сестру, як подругу в путі, Дякую я долі за цю милість, Що звела із Вами у житті. Скільки ж Ви людей урятували! Вдячності від них нема кінця... Віддаєте людям своє серце, Щоб були здорові їх серця.

4 Як багато є лікарів хороших, Таких як ви – на Україні одиниці, І з року в рік ви знову і знову Людей рятуєте мов вправні чарівниці. У День медика бажаю вам усього Того, що ви бажаєте всім пацієнтам: Здоров'я, щастя, а поганого - нічого, Нехай у житті будуть кращі моменти!

5 Висловлюємо найтепліші слова вдячності представникам найгуманнішої у світі професії, тим, хто не жаліючи зусиль і часу приймає на себе важкий тягар людського болю і страждань, оберігає найцінніше, що є у людини — її життя. Адже здоров'я нації є базовою умовою нормального розвитку країни, її благополуччя. Прийміть побажання міцного здоров'я і благополуччя Вам, Вашим рідним і близьким. Нехай збудуться всі Ваші задуми, а віра і оптимізм завжди залишаються з Вами!

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