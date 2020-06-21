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День медика 2020: найкращі вітання і картинки

День медика 2020: найкращі вітання і картинки
Оновлено 14:58 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Привітання з Днем медика потішать представників цієї благородної професії у їхнє свято 21 червня. До вашої уваги найкращі поздоровлення для лікаря, медсестри та інших працівник сфери охорони здоров'я. День медичного працівника у 2020 році в Україні припадає на неділю, 21 червня. З цієї нагоди ми підготували прикольні привітання з Днем медика для лікарів, медсестер, санітарів, лаборантів, фельдшерів та всіх професіоналів, які працюють у сфері медицини.
  • 1

    День медичного працівника –

    це, справді, свято всенародне.

    На честь людей, в чиїх руках

    священне діло, благородне.

    Здоров'я нації, народу –

    державна справа нелегка,

    Але ця справа звіку-зроду

    є суттю й медпрацівника.

    І в день, і в ніч, в мороз і в спеку

    медпрацівник з людьми завжди,

    в дорогу ближню чи далеку

    він хворим йде допомогти.

    Медпрацівник не Бог - людина,

    але від нього, як від Бога,

    для зцілення украй потрібна

    недужим людям допомога.

    І дай нам, Боже, всім надовго

    здорового, безхмарного життя.

    Ми людям віддаєм для цього

    свої знання, і сили, й почуття

  • 2

    Ви на варті здоров'я стоїте

    І всім травмам, хворобам і вірусам

    Дружним хором ви "Ні!" говорите

    З часів пірамід і папірусів.

    І рішення ви приймаєте,

    Ох, для нас вони життєво важливі!

    Як боротися з хворобами знаєте

    Капітани здоров'я дбайливі!

    І нехай менше важких моментів

    Знає ваша лікарська практика,

    Нехай рятують легко пацієнтів

    Стратегія, досвід і тактика.

  • 3

    Хочеться сказати щось чудове,

    Та не знаю, де знайти слова.

    Чи ж опише хто зорю ранкову,

    Що край неба сяйво розлива?

    Ви чарівна, мов веселка ясна,

    Що від неї радість огорта,

    Мов троянда, ніжна і прекрасна,

    Що в саду весною розцвіта.

    Вас відразу щиро полюбила,

    Як сестру, як подругу в путі,

    Дякую я долі за цю милість,

    Що звела із Вами у житті.

    Скільки ж Ви людей урятували!

    Вдячності від них нема кінця...

    Віддаєте людям своє серце,

    Щоб були здорові їх серця.

  • 4

    Як багато є лікарів хороших,

    Таких як ви – на Україні одиниці,

    І з року в рік ви знову і знову

    Людей рятуєте мов вправні чарівниці.

    У День медика бажаю вам усього

    Того, що ви бажаєте всім пацієнтам:

    Здоров'я, щастя, а поганого - нічого,

    Нехай у житті будуть кращі моменти!

  • 5

    Висловлюємо найтепліші слова вдячності представникам найгуманнішої у світі професії, тим, хто не жаліючи зусиль і часу приймає на себе важкий тягар людського болю і страждань, оберігає найцінніше, що є у людини — її життя. Адже здоров'я нації є базовою умовою нормального розвитку країни, її благополуччя. Прийміть побажання міцного здоров'я і благополуччя Вам, Вашим рідним і близьким. Нехай збудуться всі Ваші задуми, а віра і оптимізм завжди залишаються з Вами!

  • 6

  • 7

    Дорогі медичні працівники, колеги! Прийміть найщиріші вітання із професійним святом. Ви представляєте одну з найшляхетніших професій, адже оберігаєте найбільший дар Господній – людське життя! У цьому жертовному, щоденному служінні часто не маєте права на спокій, відпочинок, власні емоції чи навіть страх. І вдень і вночі Ви були поруч, аби встигнути допомогти хворому! У надважкий час Ви на цілодобовій сторожі людського життя. Кожен із Вас виконує надважливу функцію лікування та порятунку українців: чи то на прийомі в поліклініці, чи в операційній. Нехай же Господь за Вашу мужність пошле міцного здоров'я та сил. Дякуємо Вам за все, ангели-охоронці в білих халатах!

    Вітаю з Днем медика від щирого серця. Бажаю не тільки дбати про здоров'я оточуючих, а й берегти своє. Нехай довге життя обдарує Вас щасливими моментами і приємними спогадами, розумінням і вдячністю людей. Успіхів у Вашій справі і гарного настрою.

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Все по темі:

Картинки, Проза, Привітання, День медика, Вірші, Листівки, Побажання.

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