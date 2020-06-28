З Днем Конституції України: найкращі привітання у віршах та листівках

З Днем Конституції: привітання у віршах
Сьогодні свято на моїй землі,
За яке боролись і за яке вмирали,
Діди і прадіди твої й мої, і про яке
Поети мріяли і нишкома писали.
Сьогодні свято на моїй Вкраїні,
І ми про нього можемо сказати вільно,
Свобода слова і права людини – наш закон,
Із чим вітаю вас, шановні, щиро!
Україна – мова солов'їна,
Золоте колосся, маки у житах.
Край воріт – калина, верба, яворина,
Храми і світлиці в барвах-рушниках.
Рідна Україна – то душі краплина,
Пісня журавлина у ранковий час.
Рідна Україна – то земля єдина,
Що сходив ногами босими Тарас.
Рідна Україна – пара лебедина,
Озеро бездонне і стрімка ріка,
У саду хатина – біла сорочина,
Стежечка-стежина в зелен-споришах.
Рідна Україна – за столом родина,
Яром-долиною стелиться туман.
Батькова розмова – тиха, вечорова,
Мамина молитва – вічний талісман
Прекрасна наша рідна Україна,
Багато в ній полів, лісів і річок,
Кожен громадянин закони твердо знає,
І своєю країною пишається кожна людина.
Сьогодні день Конституції, прийміть вітання,
Нехай кожен день дарує вам прекрасні миті,
Нехай небо буде мирним над вами завжди,
Нехай буде багатою українська земля.
Я – українець. Є у мене право
На рідну мову та свою державу,
На гордий прапор золотисто-синій,
На щастя жити у такій країні.
Я – українець. Право знати маю
Про тих, кого героями вважаю,
Що людство рятували від руїни, –
Синів і дочок, гідних України.
Я – українець. Хочу право мати
Завжди усе, що думаю, казати,
На незалежну та міцну державу,
На все, що гарантовано по праву.
Я – українець. І моє це право
Любити землю горду й величаву,
Та дух свободи набирати в груди.
Я – українець. Був ним, є, і буду!
У День Конституції хочу Вам побажати достатку,
Щоб усе вам було по плечу,
Щоб усі справи йшли гладко, Звичайно,
Батьківщину любити – Бути сміливим життєлюбом,
Закони держави шанувати,
І жити вам буде любо!
З Днем Конституції!