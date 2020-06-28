З Днем Конституції України: найкращі привітання у віршах та листівках

1 З Днем Конституції: привітання у віршах Сьогодні свято на моїй землі, За яке боролись і за яке вмирали, Діди і прадіди твої й мої, і про яке Поети мріяли і нишкома писали. Сьогодні свято на моїй Вкраїні, І ми про нього можемо сказати вільно, Свобода слова і права людини – наш закон,

2 Із чим вітаю вас, шановні, щиро! Україна – мова солов'їна, Золоте колосся, маки у житах. Край воріт – калина, верба, яворина, Храми і світлиці в барвах-рушниках. Рідна Україна – то душі краплина, Пісня журавлина у ранковий час. Рідна Україна – то земля єдина, Що сходив ногами босими Тарас. Рідна Україна – пара лебедина, Озеро бездонне і стрімка ріка, У саду хатина – біла сорочина, Стежечка-стежина в зелен-споришах. Рідна Україна – за столом родина, Яром-долиною стелиться туман. Батькова розмова – тиха, вечорова, Мамина молитва – вічний талісман

3 Прекрасна наша рідна Україна, Багато в ній полів, лісів і річок, Кожен громадянин закони твердо знає, І своєю країною пишається кожна людина. Сьогодні день Конституції, прийміть вітання, Нехай кожен день дарує вам прекрасні миті, Нехай небо буде мирним над вами завжди, Нехай буде багатою українська земля.

4 Я – українець. Є у мене право На рідну мову та свою державу, На гордий прапор золотисто-синій, На щастя жити у такій країні. Я – українець. Право знати маю Про тих, кого героями вважаю, Що людство рятували від руїни, – Синів і дочок, гідних України. Я – українець. Хочу право мати Завжди усе, що думаю, казати, На незалежну та міцну державу, На все, що гарантовано по праву. Я – українець. І моє це право Любити землю горду й величаву, Та дух свободи набирати в груди.

5 Я – українець. Був ним, є, і буду! У День Конституції хочу Вам побажати достатку, Щоб усе вам було по плечу, Щоб усі справи йшли гладко, Звичайно, Батьківщину любити – Бути сміливим життєлюбом, Закони держави шанувати, І жити вам буде любо!

6 З Днем Конституції!