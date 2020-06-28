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З Днем Конституції України: найкращі привітання у віршах та листівках

З Днем Конституції України: найкращі привітання у віршах та листівках

З Днем Конституції України: найкращі привітання у віршах та листівках
07:06 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Щорічно 28 червня в Україні відзначається День Конституції. Не забудьте привітати всіх, хто вам дорогий і для кого цей день має таке ж особливе значення.
  • 1

    З Днем Конституції: привітання у віршах

    Сьогодні свято на моїй землі,

    За яке боролись і за яке вмирали,

    Діди і прадіди твої й мої, і про яке

    Поети мріяли і нишкома писали.

    Сьогодні свято на моїй Вкраїні,

    І ми про нього можемо сказати вільно,

    Свобода слова і права людини – наш закон,

  • 2

    Із чим вітаю вас, шановні, щиро!

     Україна – мова солов'їна,

    Золоте колосся, маки у житах.

    Край воріт – калина, верба, яворина,

    Храми і світлиці в барвах-рушниках.

    Рідна Україна – то душі краплина,

    Пісня журавлина у ранковий час.

    Рідна Україна – то земля єдина,

    Що сходив ногами босими Тарас.

    Рідна Україна – пара лебедина,

    Озеро бездонне і стрімка ріка,

    У саду хатина – біла сорочина,

    Стежечка-стежина в зелен-споришах.

    Рідна Україна – за столом родина,

    Яром-долиною стелиться туман.

    Батькова розмова – тиха, вечорова,

    Мамина молитва – вічний талісман

  • 3

    Прекрасна наша рідна Україна,

    Багато в ній полів, лісів і річок,

    Кожен громадянин закони твердо знає,

    І своєю країною пишається кожна людина.

    Сьогодні день Конституції, прийміть вітання,

    Нехай кожен день дарує вам прекрасні миті,

    Нехай небо буде мирним над вами завжди,

    Нехай буде багатою українська земля.

  • 4

    Я – українець. Є у мене право

    На рідну мову та свою державу,

    На гордий прапор золотисто-синій,

    На щастя жити у такій країні.

    Я – українець. Право знати маю

    Про тих, кого героями вважаю,

    Що людство рятували від руїни, –

    Синів і дочок, гідних України.

    Я – українець. Хочу право мати

    Завжди усе, що думаю, казати,

    На незалежну та міцну державу,

    На все, що гарантовано по праву.

    Я – українець. І моє це право

    Любити землю горду й величаву,

    Та дух свободи набирати в груди.

  • 5

    Я – українець. Був ним, є, і буду!

    У День Конституції хочу Вам побажати достатку,

    Щоб усе вам було по плечу,

    Щоб усі справи йшли гладко, Звичайно,

    Батьківщину любити – Бути сміливим життєлюбом,

    Закони держави шанувати,

    І жити вам буде любо!

  • 6

    З Днем Конституції!

  • 7

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Все по темі:

День Конституції, Привітання, Вірші, Листівки, Побажання.

Автор:

Телеграф
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