День молоді 2020: листівки і вітання зі святом

День молоді — перехідне свято, яке відзначають в останню неділю червня. У 2020 році воно випадає на 28 червня.
У цьому році День молоді буде особливим, оскільки він збігається з іншим святом — Днем конституції.
Це свято юності, літа і позитиву — відмінний привід привітати всіх юнаків і дівчат, а також всіх, хто молодий душею. Надішліть своїм друзям і близьким позитивний вірш або красиву листівку на честь свята.
День молоді: привітання та листівки
Круто звучить — День молоді!
А наша молодість — в серцях.
Я вітаю тебе теж,
Нехай все горить в твоїх руках,
Нехай справа йде на лад,
Адже наше діло молоде —
Творити, мріяти, дружити
І яскравіше за всіх на світі жити!
В день молоді бажаємо найрадісніших подій у житті! Нехай у вас буде більше приводів для веселощів і радості, реалізувати себе, щоб все виходило і будь-які мрії збувалися якомога частіше!
День молоді настає,
А це свято для тих,
В чиїх душах молодість грає -
І не важливо, чи ти молодий.
Так що, друзі, не старійте
Ви в своїй душі
І смуток свій швидше розвійте,
І не дивіться на роки!
З Днем молоді! Бажаємо завжди залишатися молодим в душі, щоб щастям і сміхом світилися очі, щоб Ви завжди були здатні на шалені вчинки.
А сьогодні класне свято!
Як, не чув? Ну, ти даєш.
Адже сьогодні відзначає
День свій наша молодь.
Побажаю лише успіхів.
Щоб удома не нудьгувати,
І весело це свято
Вам з друзями відзначати.
Щоб все в житті було кльово,
Всі завдання — на п’ять.
І будь-які в житті суперечки,
Лише усмішкою зустрічать.