День молоді 2020: листівки і вітання зі святом

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День молоді — перехідне свято, яке відзначають в останню неділю червня. У 2020 році воно випадає на 28 червня.

У цьому році День молоді буде особливим, оскільки він збігається з іншим святом — Днем конституції.

Це свято юності, літа і позитиву — відмінний привід привітати всіх юнаків і дівчат, а також всіх, хто молодий душею. Надішліть своїм друзям і близьким позитивний вірш або красиву листівку на честь свята.

День молоді: привітання та листівки

Круто звучить — День молоді!

А наша молодість — в серцях.

Я вітаю тебе теж,

Нехай все горить в твоїх руках,

Нехай справа йде на лад,

Адже наше діло молоде —

Творити, мріяти, дружити

І яскравіше за всіх на світі жити!