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День молоді 2020: листівки і вітання зі святом

День молоді 2020: листівки і вітання зі святом
07:06 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
День молоді в 2020 році відзначають 28 червня. Його традиційно відзначають фестивалями, концертами і майстер-класами. День молоді в Україні 2020 — день юності, веселощів і позитиву, а також відмінний привід поспілкуватись з друзями.
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    День молоді — перехідне свято, яке відзначають в останню неділю червня. У 2020 році воно випадає на 28 червня.

    У цьому році День молоді буде особливим, оскільки він збігається з іншим святом — Днем конституції.

    Це свято юності, літа і позитиву — відмінний привід привітати всіх юнаків і дівчат, а також всіх, хто молодий душею. Надішліть своїм друзям і близьким позитивний вірш або красиву листівку на честь свята.

    День молоді: привітання та листівки

    Круто звучить — День молоді!

    А наша молодість — в серцях.

    Я вітаю тебе теж,

    Нехай все горить в твоїх руках,

    Нехай справа йде на лад,

    Адже наше діло молоде —

    Творити, мріяти, дружити

    І яскравіше за всіх на світі жити! 

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    В день молоді бажаємо найрадісніших подій у житті! Нехай у вас буде більше приводів для веселощів і радості, реалізувати себе, щоб все виходило і будь-які мрії збувалися якомога частіше!

     

    День молоді настає,

    А це свято для тих,

    В чиїх душах молодість грає -

    І не важливо, чи ти молодий.

    Так що, друзі, не старійте

    Ви в своїй душі

    І смуток свій швидше розвійте,

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    І не дивіться на роки!

     

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    З Днем молоді! Бажаємо завжди залишатися молодим в душі, щоб щастям і сміхом світилися очі, щоб Ви завжди були здатні на шалені вчинки.

    А сьогодні класне свято!

    Як, не чув? Ну, ти даєш.

    Адже сьогодні відзначає

    День свій наша молодь.

    Побажаю лише успіхів.

    Щоб удома не нудьгувати,

    І весело це свято

    Вам з друзями відзначати.

    Щоб все в житті було кльово,

    Всі завдання — на п’ять.

    І будь-які в житті суперечки,

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    Лише усмішкою зустрічать.

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Все по темі:

Листівки, Вітання, День молоді.

Автор:

Телеграф
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