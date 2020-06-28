День Конституції 2020: найкращі листівки для привітання зі святом

1

Прийняття Конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність. Це стало найважливішим кроком у забезпеченні прав та свобод людини та громадянина.

Ми зібрала добірку найкращих картинок, щоб ви мали змогу привітати рідних та близьких з державним святом.

Картинки з Днем Конституції України