День Конституції 2020: найкращі листівки для привітання зі святом

28 червня в Україні відзначають День Конституції. 24 роки тому наша країна отримала найважливіший документ – Конституцію. У 2020 році свято припадає на неділю, а в понеділок у нас буде додатковий вихідний день.
Основний закон України був ухвалений лише через 5 років після проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року. Сучасна історія Конституції України розпочалася 28 червня 1996 року
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Прийняття Конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність. Це стало найважливішим кроком у забезпеченні прав та свобод людини та громадянина.
Ми зібрала добірку найкращих картинок, щоб ви мали змогу привітати рідних та близьких з державним святом.
Картинки з Днем Конституції України
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