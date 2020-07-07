Зі святом Івана Купала! Привітання у прозі та картинках

Івана Купала - свято давнє, містичне, не схоже на інші дні в календарі. Свято, заслуговує на те, щоб ми пам'ятали про нього і вітали своїх знайомих і близьких.

Нехай чарівне свято Івана Купала принесе трохи доброї магії у твоє життя. Бажаю тобі знайти ту саму квітку папороті, яка принесе справжнє щастя та кохання. Радій та насолоджуйся кожною миттю!

Вітаю зі святом Івана Купала і від душі хочу побажати бути здоровим, процвітати, любити, мріяти, сподіватися, вірити, минуле згадувати з посмішкою, в майбутнє дивитися з оптимізмом, а в найближчому обов'язково знайти свіою квітучу папороть, яка подарує тобі щастя, мир, спокій і радість.

З Днем Івана Купала!! Нехай твоє душевне багаття радості відганяє всі печалі та хвороби, а водоспади веселощів і сміху пожвавлюють твоє серце! Вір в чудеса, вони трапляються!

Нехай в це прекрасне свято здійсниться ваше найзаповітніше бажання, а дорога вашого життя буде встелена пелюстками польових квітів та запашних цілющих трав. Хай поруч будуть по-справжньому щирі люди, які принесуть у ваше життя тільки світло, добро, радість і посмішки. Вітаю вас з днем Івана Купала!

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