Привітання з Днем сім'ї у віршах, прозі та картинках

Ми пропонуємо привітати своїх найближчих людей із цим святом у гарних віршах, листівках і просто душевними словами.

Сьогодні уся країна відзначає день сім'ї - день наших з Вами родин. Адже саме сім'я є тією цеглинкою з якої складається добробут та спокій у нашій державі. Дозвольте побажати Вам та всім Вашим рідним міцного здоров'я, щастя та непохитної твердості родинних стосунків. Зі святом Вас!

Сім’я - це те гніздо, з якого,

Пташенята летять у політ,

Але до гілля якого

Вертають крізь далеч літ.

Щоб знову в гніздечку тому

Ще побувать хоча б мить,

Бо що є рідніше дому?

Тож сім’ї ваші бережіть.

Згадуйте добрим словом,

Увагою не обійдіть,

Зігрійте ласкою, любов’ю,

або й сльозами окропіть.

Так дерево сильнішим стане

І буйним цвітом зацвіте,

Огорне ніжно вас гілками

Й корінням глибше проросте.

Сьогодні уся країна відзначає день сім'ї – день наших з Вами родин. Адже саме сім’я є тією цеглинкою з якої складається добробут та спокій у нашій державі.Сім´я, увібравши в себе історичний досвід всіх попередніх поколінь, завжди була і залишається осередком збереження духовних і культурних традицій нації. Українська нація – працелюбна і талановита.Ці високі якості закладаються саме в сім´ї. В сім´ї дитина отримує перші уроки любові до батька-матері, до своєї Батьківщини. В сім´ї вона набирається сил і натхнення, які допомагають їй впродовж всього життя долати життєві труднощі, досягати вершин і отримувати перемоги. Нехай це свято стане для кожного з нас продовженням великого сімейного щастя і вагомих досягнень для кожної сім´ї. Дозвольте побажати Вам та всім Вашим рідним міцного здоров’я, щастя та непохитної твердості родинних стосунків.

Родину вашу у святковий час

Ми хочем щирим серцем привітати.

Нехай добро іде у вашу хату,

А все недобре оминає вас.

Хай діточок додасться у сім'ї,

На маму і на тата дуже схожих,

Хай їх охороняє Матір Божа,

А над колискою співають солов'ї.

Щоб дружно ви і весело жили,

Мов лебеді - завжди і всюди двоє,

Щоби добробут - повною рікою,

Й життєві радості до вас у дім пливли.

Щоби весна і літо, і зима,

Та осінь з ними тішили вам душу.

Ще побажати хочу я і мушу,

Чого і в світі білому нема.

ІЗ ДНЕМ СІМ'Ї!