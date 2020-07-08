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Привітання з Днем сім'ї у віршах, прозі та картинках

Привітання з Днем сім'ї у віршах, прозі та картинках
Оновлено 10:10 Сьогодні Телеграф
Ми пропонуємо привітати своїх найближчих людей із цим святом у гарних віршах, листівках і просто душевними словами.

Сьогодні уся країна відзначає день сім'ї - день наших з Вами родин. Адже саме сім'я є тією цеглинкою з якої складається добробут та спокій у нашій державі. Дозвольте побажати Вам та всім Вашим рідним міцного здоров'я, щастя та непохитної твердості родинних стосунків. Зі святом Вас!

Сім’я - це те гніздо, з якого,
Пташенята летять у політ,
Але до гілля якого
Вертають крізь далеч літ.
Щоб знову в гніздечку тому
Ще побувать хоча б мить,
Бо що є рідніше дому?
Тож сім’ї ваші бережіть.
Згадуйте добрим словом,
Увагою не обійдіть,
Зігрійте ласкою, любов’ю,
або й сльозами окропіть.
Так дерево сильнішим стане
І буйним цвітом зацвіте,
Огорне ніжно вас гілками
Й корінням глибше проросте.

Сьогодні уся країна відзначає день сім'ї – день наших з Вами родин. Адже саме сім’я є тією цеглинкою з якої складається добробут та спокій у нашій державі.Сім´я, увібравши в себе історичний досвід всіх попередніх поколінь, завжди була і залишається осередком збереження духовних і культурних традицій нації. Українська нація – працелюбна і талановита.Ці високі якості закладаються саме в сім´ї. В сім´ї дитина отримує перші уроки любові до батька-матері, до своєї Батьківщини. В сім´ї вона набирається сил і натхнення, які допомагають їй впродовж всього життя долати життєві труднощі, досягати вершин і отримувати перемоги. Нехай це свято стане для кожного з нас продовженням великого сімейного щастя і вагомих досягнень для кожної сім´ї. Дозвольте побажати Вам та всім Вашим рідним міцного здоров’я, щастя та непохитної твердості родинних стосунків.

Родину вашу у святковий час
Ми хочем щирим серцем привітати.
Нехай добро іде у вашу хату,
А все недобре оминає вас.
Хай діточок додасться у сім'ї,
На маму і на тата дуже схожих,
Хай їх охороняє Матір Божа,
А над колискою співають солов'ї.
Щоб дружно ви і весело жили,
Мов лебеді - завжди і всюди двоє,
Щоби добробут - повною рікою,
Й життєві радості до вас у дім пливли.
Щоби весна і літо, і зима,
Та осінь з ними тішили вам душу.
Ще побажати хочу я і мушу,
Чого і в світі білому нема.

ІЗ ДНЕМ СІМ'Ї!

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Все по темі:

Привітання, Свято, Вірш, День сім'ї.

Автор:

Телеграф
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