День Петра і Павла: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках

Хай свято Петра й Павла,
Наповнить наші серця
Любов'ю до ближнього свого,
Щирою вірою у творця!
Миру у наші домівки,
Спокою в душі людські,
Здоров'я міцного –
Як в ліщини-горішки,
Щоб задуми збулись усі!
Нехай святі апостоли Петро й Павло подарують твому серцю віру, твоєму розуму – надію, а твоєму здоров'ю – силу! Нехай люди, яких ти зустрінеш, будуть праведними, а дороги, якими ти підеш, ведуть тебе до справжнього щастя! Божого тобі благословення!
З Петром і Павлом
Я вас вітаю!
Щастя і великої любові
У житті вам бажаю!
Прийми моє вітання зі святом! Нехай у твоїй душі горить вогонь надії на краще майбутнє! Бажаю всіх християнських чеснот: любові до ближнього, милосердя, добра, співчуття, справедливості й миролюбства!
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Петра,
Прийми привітання!
Петро та Павло проповідували смиренність у християнстві. Залишайтеся слухняними синами й дочками Господа! Нехай святі апостоли стануть вашими добрими наставниками і покровителями! Бажаю, щоб Божа благодать прийшла у ваш дім!
Павло, вітаємо зі Святом!
Бажаєм радості та сил,
Кохання ніжного й достатку,
І жити довго-до сивин!
Хай Ангел завжди поруч буде,
Та береже Тебе від зла!
Хай шлях , Твій, Паша, буде світлим,
Здоров’я й сил!
У це світле свято Петра та Павла бажаю їх захисту й заступництва. Нехай у ваших душах живе божа благодать! Бажаю добрих вчинків, гарного настрою й цікавого проведення часу! Будьте сердечними та відкритими! Позитиву, радості й святої віри!
Я помолюсь за Петра всім ангелам в світі
І попрошу волошку у стиглому житі,
І попрошу здоров'я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе тільки віри і сили,
Щоби біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці і сталі,
Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,
Хай дарують роки тобі довгі і світлі.
Хочу побажати, щоб святі апостоли Петро та Павло допомогли втілити ваші мрії й усе задумане у реальність! Світлих надій, добрих вчинків, перемог та звершень! Всіх благ і заступництва святих апостолів!