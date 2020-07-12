День Петра і Павла: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках

Ми зібрали для Вас найкращі поздоровлення с Днем Петра і Павла українською мовою! Оберіть привітання, яке підійде саме Вам, і привітайте свої рідних та близьких.

Хай свято Петра й Павла,

Наповнить наші серця

Любов'ю до ближнього свого,

Щирою вірою у творця!

Миру у наші домівки,

Спокою в душі людські,

Здоров'я міцного –

Як в ліщини-горішки,

Щоб задуми збулись усі!

Нехай святі апостоли Петро й Павло подарують твому серцю віру, твоєму розуму – надію, а твоєму здоров'ю – силу! Нехай люди, яких ти зустрінеш, будуть праведними, а дороги, якими ти підеш, ведуть тебе до справжнього щастя! Божого тобі благословення!

З Петром і Павлом

Я вас вітаю!

Щастя і великої любові

У житті вам бажаю!

Прийми моє вітання зі святом! Нехай у твоїй душі горить вогонь надії на краще майбутнє! Бажаю всіх християнських чеснот: любові до ближнього, милосердя, добра, співчуття, справедливості й миролюбства!

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Петра,

Прийми привітання!

Петро та Павло проповідували смиренність у християнстві. Залишайтеся слухняними синами й дочками Господа! Нехай святі апостоли стануть вашими добрими наставниками і покровителями! Бажаю, щоб Божа благодать прийшла у ваш дім!

Павло, вітаємо зі Святом!

Бажаєм радості та сил,

Кохання ніжного й достатку,

І жити довго-до сивин!

Хай Ангел завжди поруч буде,

Та береже Тебе від зла!

Хай шлях , Твій, Паша, буде світлим,

Здоров’я й сил!

У це світле свято Петра та Павла бажаю їх захисту й заступництва. Нехай у ваших душах живе божа благодать! Бажаю добрих вчинків, гарного настрою й цікавого проведення часу! Будьте сердечними та відкритими! Позитиву, радості й святої віри!

Я помолюсь за Петра всім ангелам в світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров'я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри і сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці і сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,

Хай дарують роки тобі довгі і світлі.

Хочу побажати, щоб святі апостоли Петро та Павло допомогли втілити ваші мрії й усе задумане у реальність! Світлих надій, добрих вчинків, перемог та звершень! Всіх благ і заступництва святих апостолів!