З Днем Іллі 2020: найкращі привітання у віршах та картинках

День ангела Іллі за церковним календарем завжди святкують 2 серпня. У 2020 році цей день припадає на неділю. Тому обов’язково привітай своїх рідних та знайомих на ім’я Ілля. Вважається, що в цей день літо зустрiчається з осінню. І оскільки, дуже хочеться, щоб теплих днів було багато, православні кажуть: «Вітаю з днем Іллі! Зичу щастя, любові, добра і ще більше сонця і тепла».

Ім'я Ілля походить з давньоєврейської мови та означає "фортеця Господня". Свій День ангела власники цього імені відзначають кілька разів у рік: 2 серпня, 30 вересня, 11 жовтня, 22 листопада, 18, грудня, 27 січня, 3 лютого, 1 березня та 10 квітня. Привітання для Іллі в її День Ангела подарують гарний настрій власникам такого імені.

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Іллі,

Прийми привітання!

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно тобі, Ілля, живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров’я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято –

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг -

Все Ілля, усе – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого –

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

Рано-вранці, до схід сонця

Ангел постукав у віконце

І сказав мені новину,

Що в Іллюші іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось лиш одного!

Твоє ім'я Ілля – тверде, мов скеля,

На якій твій покровитель збудував

Христову церкву, що стоїть віками,

І за яку він до кінця стояв.

Тож будь також завжди рішучий,

Щоб ангел тебе надихав,

У всіх ділах і добрих починаннях,

Завжди тобі допомагав.

Живи з любов'ю до людей,

І ця любов тобі воздасться,

Здоров'ям, радістю душі,

Роками довгими віддасться!

Хай добрий Ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань.

Будьте завжди гарними і молодими,

Бажаними, добрими і простими.

Зажди усміхненими і милими,

Зажди коханими і єдиними.

Щоб ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з вами Ангел ваш летить,

Убереже від біди Вас повсюди,

Нехай несе вам радість кожна мить,

І благодать Господня лиш з Іллею буде.