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День працівників ветеринарної медицини: історія свята, привітання у віршах і листівках

День працівників ветеринарної медицини: історія свята, привітання у віршах і листівках
10:55 Нд, 9 Серпень 2020 Телеграф Фото: twitter

День працівників ветеринарної медицини: історія свята

Щороку в другу неділю серпня своє професійне свято відзначають усі ветеринари України. У 2020 році День працівників ветеринарної медицини припав на сьогоднішню дату, 9 серпня.

Своє професійне свято ветеринари України відзначають з 2001 року, коли воно було встановлене указом тодішнього президента Леоніда Кучми. Тим самим було відзначено вагомий внесок працівників ветеринарної медицини у забезпечення ветеринарного і епізоотичного благополуччя, ветеринарно-санітарної безпеки продуктів тваринництва та охорони навколишнього середовища.

Історія професії ветеринара

Ветеринарія – досить давня галузь. Спроби лікувати тварин людина робила практично з того самого моменту, як почала їх приручати.

Перша ж спеціалізована ветеринарна школа з’явилася у Франції в XVIII столітті. Наказав відкрити навчальний заклад особисто Людовик XV, який був украй стурбований масовою загибеллю худоби.

Нині ж без активної участі працівників ветеринарної медицини брати наші менші не змогли би радувати око своїх хазяїнів. Саме завдяки їм ми також маємо можливість вживати в їжу якісні продукти тваринництва.

Привітання з Днем працівників ветеринарної медицини

З Днем ветеринара вітаю.

І успішного життя Вам бажаю,

Щоб робота радість приносила,

Окрилювала, надавала сили.

А за те, що Ви добро несете,

Бути завжди в заслуженій пошані.

Більше радісних, щасливих Вам моментів,

Видужуючих Вам тільки пацієнтів.

 

Без ветеринарів обійтися ніяк не можна,

На допомогу вам кличемо, якщо з тваринами біда,

Корів, собак, кішок зцілить,

Наш чарівник – доктор Айболить.

З професійним святом вас вітаємо,

Успіхів у роботі щиро бажаємо,

Нехай життя тече, як повна ріка,

Хай шлях ваш висвітлює щаслива зірка.

 

Улюблений лікар ветеринарний,

Сьогодні свято, усміхнись,

Твій славимо внесок гуманітарний,

Тобі невідома користь,

Адже життя братів наших менших,

Готовий рятувати ти знов і знов,

Страждання стражденних зменшивши,

Ти множиш Віру і Любов.

 

Собачкам і кішкам ти ставиш уколи

І лікуєш хворі хвости,

Ти як Айболить їх зрозумієш з півслова

І швидко покладеш бинти!

З Днем ветеринара тебе я привітати

Від щирого серця хочу,

Від усіх пацієнтів "Спасибі" додати

Такому великому лікарю!

 

Бути ветеринаром – це покликання,

Не кожному зрозуміти, мову тварин дано,

Для вас сьогодні щирі побажання,

Дай Бог, щоб вам завжди у всьому везло.

Нехай робота приносить вам натхнення,

Здоров’я міцного зичимо вам від душі,

Уміння, таланту і терпіння,

Нехай завжди збуваються мрії всі.

 

Хто піклується про всіх тварин?

Хто їм допомогу першу дає?

Це наш ветеринарний лікар,

З доброю і чуйною душею.

Сьогодні в День ветеринарів вас вітаємо,

Всього найкращого вам від душі бажаємо,

Нехай всі мрії неодмінно збуваються,

Нехай удача завжди посміхається.

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Все по темі:

Картинки, Привітання, Вірші, День працівників ветеринарної медицини.

Автор:

Телеграф
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