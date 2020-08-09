День будівельника 2020: привітання у віршах і картинках

9 серпня 2020 року в Україні відзначають день будівельника. Професійне свято працівників будівництва святкують щорічно. Це свято вперше свято відзначили 12 серпня 1956 року з подачі Микити Хрущова. Після того як СРСР розпався, свято будівельників продовжили відзначати в незалежній Україні, а також Вірменії, Білорусії, Киргизії, Казахстані, Росії. Так, в нашій країні свято встановлене «…на підтримку ініціативи працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України…» згідно з Указом Президента України «Про День будівельника» від 22 липня 1993 року № 273/93.

У Україні існує державна нагорода Заслужений будівельник України, це почесне звання, відповідно до закону Про державні нагороди України, присвоює президент. Крім того, до Дня будівельника приурочують вручення нагород Кращому будівельнику і За заслуги. В цей день проходять урочисті зустрічі будівельників, вітальні концерти. І, звичайно ж, будівельники зустрічаються за накритим святковим столом.

У будівельників є наступна цікава традиція: молодий працівник повинен відкусити шматок хліба з сіллю, потримати руки над чашею з вогнем, а також одягнути каску і пройти "випробування" цеглою. Деякі будівельники люблять вішати обереги над входом в будинок. Оберегом може служити монета або зерна. Часто об першу плиту будинку розбивають пляшку шампанського. Серед слов'янських народів вважалося, що найкращий день для початку зведення нового будинку є вівторок або четвер. Також було дуже важливо вибрати правильне місце для майбутнього будівництва. Ні в якому разі не можна було будувати на перехресті або перетині доріг, а особливо - на місці могили або чиєїсь загибелі. Також будівельники того часу не любили будувати поруч із бузиною, бо вважали, що життя поруч з цією рослиною буде гірким.

Будівельників представляють спортивними чоловіками в касці з обвітреним від роботи на свіжому повітрі обличчям. Однак в рядах працівників будівництва чимало і жінок. Це професійне свято стосується всіх працівників будівельної галузі: інженерів будівництва, ремонтників, виконробів, співробітників ЖКГ та інших структур, індустрії будматеріалів.

Привітання зі святом

Хай на Ваше професійне свято,

Буде у Вас радощів багато.

І здоров’я у житті хай буде,

А за роботу Вам дякують люди.

Хай буде щастя, гроші, робота,

А від держави (керівництва) хай буде турбота.

Хай регулярно надходить зарплата,

І добре все буде — і в будні, і в свята!

Хочу я вітанням будівельника підтримати,

Щоб міг він по заслугам отримати,

Він кожен день, у будь-яку негоду,

Будує все житло для нашого народу.

Ростуть, завдяки його вправному вмінню,

Мости та лікарні з міцного каміння.

У всіх, будівельник, ти завжди в пошані,

У праці своїй ти для нас нездоланний.

Архітектор, муляр, дизайнер, маляр –

Всіх вас вітаємо з Днем будівельника,

Ви сьогодні кожен – ювіляр.

І нехай виконроб сьогодні не лається,

І нехай замовник шкідливий не бурчить.

Сьогодні День будівельника, посвяткую,

Начальство нехай сьогодні не кричить.

Бажаємо вам покірливих замовників,

Виконробів ніжних, як рідна мати.

Жен терплячих, перекурів довгих,

І в руки важкого не брати.

День будівельника – свято справжніх чоловіків, істинних трудівників та відчайдушних патріотів своєї держави! Саме ваша праця – запорука комфорту та затишку українського народу.

Тож нехай фортуна супроводжує вас у всіх починаннях. Плідної та цікавої роботи і чудових результатів! Бажаємо наполегливо і вдумливо закладати фундамент безхмарного щастя, зводити стіну фінансового благополуччя, проектувати втілення бажань і жваво освоювати технологічні процеси особистісного зростання.

З Днем будівельника, мій друг –

Приймай сьогодні привітання.

Нехай на все вистачає сили рук,

Нескінченним буде натхнення.

Здоров’я міцного, як залізобетон,

Яким заливаєш ти фундамент.

Удачі тобі великий такий вагон,

Нехай доля тебе любити не перестане!

З Днем будівельника я вас вітаю,

Багато щастя від душі побажаю,

Нехай мрії і плани здійсняться,

Життєва чаша наповниться!

Нехай завжди квітує настрій,

Життя проходить без жалю,

Нехай душа у вас усміхається,

І нехай всім насолоджується!

А ще бажаю удачі, Від роботи повної віддачі!