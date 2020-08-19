Яблучний Спас 2020: найкращі привітання у віршах і листівках

Нехай багато яблук про запас
Подарує вам Яблучний Спас.
Щоб вистачило на весь рік
Діточок частувати на дворі!
Зустрічаймо дружно Спас
Яблуками й медом,
Вже приходить він до нас
Промінцями з неба.
Прохолодно вже в садах,
Хоч припікає й досі,
Зустрічаймо дружно Спас –
На порозі осінь.
Вже стиглі яблука у нашому садку,
До нас прийшов жаданий другий Спас,
Збираємо, радіємо врожаю,
Щоб було що відкласти про запас.
І кожне стигле яблуко з врожаю
Життєву і магічну силу має
Його потрібно в церкві освятити,
Щоб надало воно нам сили жити.
Хочу вас зі Спасом Яблучним привітати
І вітання найкращі направити,
Щоб були ви завжди ласкаві, здорові,
До молитви щоб були століття готові!