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Середа, 19.08.2020
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Яблучний Спас 2020: найкращі привітання у віршах і листівках

Яблучний Спас 2020: найкращі привітання у віршах і листівках
Оновлено 10:33 Сьогодні Телеграф amazing-ukraine.com
Не забудьте привітати близьких і рідних зі світлим святом Яблічного Спаса.

Нехай багато яблук про запас

Подарує вам Яблучний Спас.

Щоб вистачило на весь рік

Діточок частувати на дворі!

Зустрічаймо дружно Спас

Яблуками й медом,

Вже приходить він до нас

Промінцями з неба.

Прохолодно вже в садах,

Хоч припікає й досі,

Зустрічаймо дружно Спас –

На порозі осінь.

Вже стиглі яблука у нашому садку,

До нас прийшов жаданий другий Спас,

Збираємо, радіємо врожаю,

Щоб було що відкласти про запас.

І кожне стигле яблуко з врожаю

Життєву і магічну силу має

Його потрібно в церкві освятити,

Щоб надало воно нам сили жити. 

Хочу вас зі Спасом Яблучним привітати

І вітання найкращі направити,

Щоб були ви завжди ласкаві, здорові,

До молитви щоб були століття готові!

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Все по темі:

Привітання, Свято, Яблучний Спас.

Автор:

Телеграф
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