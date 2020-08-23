День прапора України 2020: привітання у віршах та картинках

День Державного прапора України традиційно відзначають 23 серпня.

Вперше національне свято було проголошено в 2004 році. У 2009 році указом президента була введена офіційна церемонія підняття прапора в усіх містах країни. З тих пір синьо-жовтий стяг можна побачити на вулицях населених пунктів, будівлях державних установ і підприємств, а також на приватних будинках жителів країни.

Крім церемоній урочистого підняття державного прапора, в Україні в цей день проводяться і інші святкові заходи: показові виступи, концерти, дитячі конкурси, вручення паспортів молодим людям, які досягли успіхів у навчанні, спорті або мистецтві.

Привітання й листівки

З Днем Прапора сьогодні я вітаю

Хай майорить наш синьо-жовтий стяг

Наш символ незалежності і краю,

Який пройшов доволі довгий шлях

Хай доля буде доброю до України

Хай українці всі пишаються собою

Хай солов'їна не змовкає ні хвилини

А край наш зачаровує красою

День державного прапора настав

І наш величезний народ об'єднав!

Пишається стягом країна уся

Рідна Україно, ти на світі одна!

Жовтий колір – це пшениця, а блакитний – небеса

Українська рідний прапор – це і сила, і краса

Хай добро і багатство приходять усім!

А щастя і радість не оминають жоден дім!

День прапора Україні відзначаю

Тебе з щирого серця вітаю!

Хай майорить завжди він вільно,

а в країні все добре хай буде стабільно!

Країна хай достатком процвітає,

а серед люду довіра витає,

Хай поки під сонцем сяє цей стяг

Всюди буде чимало всіх благ!

З Днем прапора України

Поспішаю привітати усіх,

Бажаю здоров'я,

Радості й сміху.

Хай підуть нещастя

Подалі з країни,

Адже бурі й негоди

Нам геть не потрібні!