День прапора України 2020: привітання у віршах та картинках

Вперше національне свято було проголошено в 2004 році. У 2009 році указом президента була введена офіційна церемонія підняття прапора в усіх містах країни. З тих пір синьо-жовтий стяг можна побачити на вулицях населених пунктів, будівлях державних установ і підприємств, а також на приватних будинках жителів країни.
Крім церемоній урочистого підняття державного прапора, в Україні в цей день проводяться і інші святкові заходи: показові виступи, концерти, дитячі конкурси, вручення паспортів молодим людям, які досягли успіхів у навчанні, спорті або мистецтві.
Привітання й листівки
З Днем Прапора сьогодні я вітаю
Хай майорить наш синьо-жовтий стяг
Наш символ незалежності і краю,
Який пройшов доволі довгий шлях
Хай доля буде доброю до України
Хай українці всі пишаються собою
Хай солов'їна не змовкає ні хвилини
А край наш зачаровує красою
День державного прапора настав
І наш величезний народ об'єднав!
Пишається стягом країна уся
Рідна Україно, ти на світі одна!
Жовтий колір – це пшениця, а блакитний – небеса
Українська рідний прапор – це і сила, і краса
Хай добро і багатство приходять усім!
А щастя і радість не оминають жоден дім!
День прапора Україні відзначаю
Тебе з щирого серця вітаю!
Хай майорить завжди він вільно,
а в країні все добре хай буде стабільно!
Країна хай достатком процвітає,
а серед люду довіра витає,
Хай поки під сонцем сяє цей стяг
Всюди буде чимало всіх благ!
З Днем прапора України
Поспішаю привітати усіх,
Бажаю здоров'я,
Радості й сміху.
Хай підуть нещастя
Подалі з країни,
Адже бурі й негоди
Нам геть не потрібні!