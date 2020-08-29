Третій (Горіховий) Спас 2020: красиві привітання та листівки

В цей день святкується і перенесення Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа в Константинополь, і початок збору горіхів, селяни сіють озиме жито, а городяни починають торгувати полотнами.
Привітання та листівки
Вже достигли горіхи в діброві,
Прийшов жаданий Третій Спас,
Збираємо, радіємо врожаю,
Щоб було що відкласти про запас.
Бо кожен горішок з врожаю
Життєву і магічну силу має
Його потрібно в церкві освятити,
Щоб він надав нам сили жити.
Абсолютного щастя бажаю для вас
У цей священний день – горіховий Спас!
Ніколи хай не буде ваш стіл порожнім,
Хай радість і щастя заходить в ваш дім.
Нехай дороги всі тільки навпростець ведуть,
А друзі й кохані нізащо не зрадять!
Прийшов Горіховий Спас,
Горіхів і хліба припас!
Урожай збираємо
І один одному бажаємо:
Щастя, радості, здоров’я,
Щоб ви до кожного з любов’ю
Ставилися і щоб вас
Всі поважали! В добрий час!
У цей багряний серпень
Комори повні врожаю
Сонцем радісним зігріті,
Горішки й яблука великі.
Тож вітаю вас зі Спасом,
щастя зичу та добра,
Щоб серпневим поцілунком,
Теплою була зима!
У день Горіхового Спаса бажаю благодаті й тепла. Нехай ваше здоров’я і здоров’я рідних буде міцним, як горіхова шкаралупа. Нехай небо буде чистим і ясним, хай щастя буде вічним і міцним. Любові, віри та взаєморозуміння!