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Третій (Горіховий) Спас 2020: красиві привітання та листівки

Третій (Горіховий) Спас 2020: красиві привітання та листівки

Третій (Горіховий) Спас 2020: красиві привітання та листівки
08:55 Сьогодні Телеграф
Це народне свято, який у православних християн присвячений Спасителю. Відзначається він 29 серпня, а в народі Третій Спас зветься також хлібним, полотняним, Горіховим, Малим і, нарешті, Спас на полотні.

В цей день святкується і перенесення Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа в Константинополь, і початок збору горіхів, селяни сіють озиме жито, а городяни починають торгувати полотнами.

Привітання та листівки

Вже достигли горіхи в діброві,

Прийшов жаданий Третій Спас,

Збираємо, радіємо врожаю,

Щоб було що відкласти про запас.

Бо кожен горішок з врожаю

Життєву і магічну силу має

Його потрібно в церкві освятити,

Щоб він надав нам сили жити.

 

Абсолютного щастя бажаю для вас

У цей священний день – горіховий Спас!

Ніколи хай не буде ваш стіл порожнім,

Хай радість і щастя заходить в ваш дім.

Нехай дороги всі тільки навпростець ведуть,

А друзі й кохані нізащо не зрадять!

 

Прийшов Горіховий Спас,

Горіхів і хліба припас!

Урожай збираємо

І один одному бажаємо:

Щастя, радості, здоров’я,

Щоб ви до кожного з любов’ю

Ставилися і щоб вас

Всі поважали! В добрий час!

 

У цей багряний серпень

Комори повні врожаю

Сонцем радісним зігріті,

Горішки й яблука великі.

Тож вітаю вас зі Спасом,

щастя зичу та добра,

Щоб серпневим поцілунком,

Теплою була зима!

 

У день Горіхового Спаса бажаю благодаті й тепла. Нехай ваше здоров’я і здоров’я рідних буде міцним, як горіхова шкаралупа. Нехай небо буде чистим і ясним, хай щастя буде вічним і міцним. Любові, віри та взаєморозуміння!

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