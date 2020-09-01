З Днем знань! Найкрасивіші поздоровлення з 1 вересня у віршах і листівках

У цей чарівний день прийнято від щирого серця привітати всіх учнів, вчителів, батьків з традиційним святом першого дзвоника - Днем знань, який відкриває світ пізнання та сходження до одвічних життєдайних джерел цивілізації, святом молодості та надії і насамперед тих, хто вперше в житті переступає поріг школи.
Хай навчання в радість буде,
Хай наука не забуде
Поміститись в голові,
Щоб вдавалось все тобі!
Загалом, ти добре вчися,
І ніколи не журися
Про оцінки, про свої,
Знай, що головне в житті,
Це освіта і знання,
Школа, вчитель і рідня!
Сьогодні особливий урочистий день,
Поглянь же на світ цей ти веселіше!
Тебе чекає відкриттів чудовий рік,
Адже шкільне життя — знань нових потік.
Зараз ти ще лише на початку шляху,
Налаштуйся з перемогою його ти пройти,
Даруй однокласникам серця тепло.
З Днем знань тебе! І вчися на відмінно!
Вересень щедро сонцем зігрітий.
В школу повсюди сходяться діти.
Квіти барвисті в них у руках,
Вогники щастя ясніють в очах.
В кожного радісна усмішка сяє.
Дзвоником першим їх школа вітає.
Привітати з 1 вересня
Поспішаємо сьогодні ми тебе.
Вже зачекалися рідна школа
І всі твої вчителі.
Хай буде все, як в перший раз:
Посмішка, блиск щасливих очей.
А попереду – знову навчання
І твій веселий дружний клас.
Бажаю труднощів не знати
І вранці легко вставати!
Ось перший дзвоник гучно вам лунає, –
Це школа щиро кожному бажає
Навчатись із натхненням, із любов'ю,
І бути всім родиною одною.
Щоб до наук цікавість вас хилила,
Щоб фізкультура теж вам була мила,
І щоб засяяла вам зірка та у небі,
Що забере із мрій всі перепони-стелі!