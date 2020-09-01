З Днем знань! Найкрасивіші поздоровлення з 1 вересня у віршах і листівках

Не забудьте привітати рідних людей з першим навчальним днем! Ми Вам в цьому допоможемо!

У цей чарівний день прийнято від щирого серця привітати всіх учнів, вчителів, батьків з традиційним святом першого дзвоника - Днем знань, який відкриває світ пізнання та сходження до одвічних життєдайних джерел цивілізації, святом молодості та надії і насамперед тих, хто вперше в житті переступає поріг школи.

Хай навчання в радість буде,

Хай наука не забуде

Поміститись в голові,

Щоб вдавалось все тобі!

Загалом, ти добре вчися,

І ніколи не журися

Про оцінки, про свої,

Знай, що головне в житті,

Це освіта і знання,

Школа, вчитель і рідня!

Сьогодні особливий урочистий день,

Поглянь же на світ цей ти веселіше!

Тебе чекає відкриттів чудовий рік,

Адже шкільне життя — знань нових потік.

Зараз ти ще лише на початку шляху,

Налаштуйся з перемогою його ти пройти,

Даруй однокласникам серця тепло.

З Днем знань тебе! І вчися на відмінно!

Вересень щедро сонцем зігрітий.

В школу повсюди сходяться діти.

Квіти барвисті в них у руках,

Вогники щастя ясніють в очах.

В кожного радісна усмішка сяє.

Дзвоником першим їх школа вітає.

Привітати з 1 вересня

Поспішаємо сьогодні ми тебе.

Вже зачекалися рідна школа

І всі твої вчителі.

Хай буде все, як в перший раз:

Посмішка, блиск щасливих очей.

А попереду – знову навчання

І твій веселий дружний клас.

Бажаю труднощів не знати

І вранці легко вставати!

Ось перший дзвоник гучно вам лунає, –

Це школа щиро кожному бажає

Навчатись із натхненням, із любов'ю,

І бути всім родиною одною.

Щоб до наук цікавість вас хилила,

Щоб фізкультура теж вам була мила,

І щоб засяяла вам зірка та у небі,

Що забере із мрій всі перепони-стелі!





