День учителя 2020: поздоровлення у віршах, прозі і листівках

Красиві привітання з Днем вчителя потішать педагогів у їхнє професійне свято. Зібрали для вас оригінальні побажання у прозі, смс та віршах, а також прикольні вітання, якими можна поздоровити наставників.

З Днем вчителя освітян вітають не тільки учні, а й їхні батьки, щоб висловити свою подяку за сумлінну працю та навчання дітей. Звісно, з професійним святом один одного поздоровляють і самі педагоги, передаючи щирі побажання колегам.

До вашої уваги найкращі привітання на День учителя 2020!

Уся шкільна наша родина щиро вас вітає.

Щастя, здоров'я й успіхів вам бажає,

Дай вам, Боже, ще довго молодіти,

Та й не одну осінь ще з нами зустріти.

За те тепло, що в серці нам вкладаєте,

Любов до рідної землі,

За те добро, якого нас навчаєте,

Спасибі, дорогі учителі!

Спасибі вам, учителі,

Що йдем сміливо по Землі,

Що знаєм все про океани,

І чули навіть про лимани...

За Трою і за Карфаген,

За бензохлоропропілен,

За НЕ і НІ, за двічі два,

За ваші теплії слова.

За всі знання, що дали нам,

За це ми ДЯКУЄМО Вам!

За невтомну працю Вашу

Уклін Вам до землі низький,

Прийміть подяку щиру нашу

За труд учительський важкий!

Хай добре Вам весь час живеться

Без горя, смутку та біди,

А галаслива хай малеча

Приносить радість Вам завжди!

Беззахисні, розгублені, маленькі

Колись уперше ми прийшли до школи

Ви нас зустріли, наче рідна ненька,

І ми Вас не забудемо ніколи!

Ви стільки діточок добром зігріли

Пораду дали, вислухавши вчасно

Від бід, нещасть зуміли захистити,

Забувши про турботи власні.

Ви нас навчали грамоти, науки,

Як стати чесною, порядною людиною

І шанувати власную родину,

Любити край свій, рідну Батьківщину!

Моя учителько, привітна, мила, щира,

Турботлива, уважна, принципова,

Великодушна, лагідна та справедлива

Вас називають – вчителька від Бога!

Ми хочемо вас привітати

У цей святковий осінній день

Тепла і сонечка побажати

І щоб радісно вам було кожен день!

Бажаємо здоров'я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття!

Хай скрізь буде лад – на роботі, в сім'ї,

І радість на серці, і хліб на столі.

Хай сміхом й веселістю повниться хата,

Родина хай буде здорова й багата!

І мрій, і бажань, і наснаги творити,

Щоб серцю хотілося жити й любити!

Хай учні шанують, повагу дарують,

Злагода й мир у житті хай панують!

Учителю наш! На життєвій дорозі

Хай щастя завжди супроводжує Вас,

Хай радість чекає уже на порозі,

Хай всі починання у добрий лиш час.

В день вчителя ми вам вклоняємось низько,

І щире спасибі ми кажемо вам,

Душею ви з нами, ви поряд, ви близько,

Знання ви і серце даруєте нам!

Вчитель! Скільки сили треба,

Щоб навчити нас усіх,

І терпіння, і бажання,

І надій, і сподівання.

Вчитель наш — найкращий у світі,

Допоможе в хвилину важку,

І нехай тільки посмішки й квіти,

Він знайде на своєму шляху.