Забавні привітання українською на День тренера

У п'ятницю, 30 жовтня, в Україні і низці інших країн світу відзначають неофіційне професійне свято День тренера.

"Телеграф" зібрав яскраві варіанти привітань з цієї нагоди російською та українською мовами.

Відзначається, що з самого початку свято з'явилося в Росії близько 20 років тому, але швидко поширилося і в сусідні країни пострадянського простору. Тепер його святкують і дуже багато тренерів в Україні.

30 жовтня прийнято вшановувати заслуги всіх, хто будь-яким чином проводить спортивні заняття - це може бути як тренер боксу, футболу, тхеквондо або будь-якого іншого виду спорту, так і вчитель йоги, фітнес-інструктор, фахівець з реабілітації, і, звичайно ж, шкільний фізрук.

У 2020 році святкування Дня тренера обіцяє бути веселим, оскільки випало на п'ятницю. У багатьох спортивних установах, школах, залах будуть накривати застілля, тож не втрачайте можливості привітати знайомого Вам тренера з його святом.

Дивіться картинки і листівки російською та українською, які ми приготували для привітання з Днем тренера: