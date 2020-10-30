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П'ятниця, 30.10.2020
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Забавні привітання українською на День тренера

Забавні привітання українською на День тренера
Оновлено 09:44 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com/stevepb

У п'ятницю, 30 жовтня, в Україні і низці інших країн світу відзначають неофіційне професійне свято День тренера.

"Телеграф" зібрав яскраві варіанти привітань з цієї нагоди російською та українською мовами.

Відзначається, що з самого початку свято з'явилося в Росії близько 20 років тому, але швидко поширилося і в сусідні країни пострадянського простору. Тепер його святкують і дуже багато тренерів в Україні.

30 жовтня прийнято вшановувати заслуги всіх, хто будь-яким чином проводить спортивні заняття - це може бути як тренер боксу, футболу, тхеквондо або будь-якого іншого виду спорту, так і вчитель йоги, фітнес-інструктор, фахівець з реабілітації, і, звичайно ж, шкільний фізрук.

У 2020 році святкування Дня тренера обіцяє бути веселим, оскільки випало на п'ятницю. У багатьох спортивних установах, школах, залах будуть накривати застілля, тож не втрачайте можливості привітати знайомого Вам тренера з його святом.

Дивіться картинки і листівки російською та українською, які ми приготували для привітання з Днем тренера:

З Днем тренера 2020: картинки, листівки, привітання на свято в день 30 жовтня

С Днем тренера 2020: картинки, открытки, поздравления на праздник в день 30 октября

С Днем тренера 2020: картинки, открытки, поздравления на праздник в день 30 октября

С Днем тренера 2020: картинки, открытки, поздравления на праздник в день 30 октября

С Днем тренера 2020: картинки, открытки, поздравления на праздник в день 30 октября

З Днем тренера 2020: картинки, листівки, привітання на свято в день 30 жовтня

З Днем тренера 2020: картинки, листівки, привітання на свято в день 30 жовтня

З Днем тренера 2020: картинки, листівки, привітання на свято в день 30 жовтня

З Днем тренера 2020: картинки, листівки, привітання на свято в день 30 жовтня

С Днем тренера 2020: картинки, открытки, поздравления на праздник в день 30 октября

З Днем тренера 2020: картинки, листівки, привітання на свято в день 30 жовтня

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Свята, День тренера.

Автор:

Телеграф
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