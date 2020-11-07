Всесвітній день чоловіків: красиві картинки і листівки зі святом

Ідея свята - в моральній підтримці чоловіків і їх натхненні. Письменник Джордж Кіндел висловив думку, що чоловічий гормон тестостерон підвищує агресивність і нервозність. Він запропонував ввести премію для видатних чоловіків, яка дозволить чоловікам розкрити себе у творчості, мистецтві, політиці та науці. Лауреатами премії стануть гідні чоловіки, які змінюють світ без насильства. Премія вручалася до 2006 року, а разом з нею з'явилася ідея відзначати День чоловіків.
Привітання з Міжнародним днем чоловіків
Прекрасний чоловік, батько, сім'янин –
Про це всі знають, ти такий один.
Працювати ще встигнеш, сьогодні гуляй,
По правді сказати – відпочивай.
Кар'єри тобі бажаю крутої,
Від рідних поваги й доброї долі!
Бути улюбленцем удачі
Побажаю на додачу,
Бадьорість духу не втрачати
І в усьому процвітати!
У День чоловіків від серця вітаю
Всіх сильних представників землі!
І від душі їм щастя побажаю,
Щоб досягати цілей завжди могли!
Щоб жінок поважали і цінували,
Щоб кожен був прекрасним батьком!
Щоб вас завжди відчайдушно любили
А в роботі кожен був босом!
Коханий мій, ти – наймиліший,
У цілім світі найрідніший!
Із днем чоловіків вітаю,
Твоє життя хай буде раєм,
Де є усе, що забажаєш,
Де ти від радості літаєш.
Хай кожен день буде, як чудо,
Тебе завжди любити буду!
Вітаю тебе з Днем чоловіків! Тебе з гордістю можна назвати справжнім чоловіком, адже ти – сильний, чесний, цілеспрямований і працьовитий! Нехай твоє життя буде сповнене щастя, любові і високих досягнень! Головне – будь здоровий і повний сил, а все інше неодмінно буде в твоєму житті!
Коханий мій, ти – наймиліший,
У цілім світі найрідніший!
Із днем чоловіків вітаю,
Твоє життя хай буде раєм,
Де є усе, що забажаєш,
Де ти від радості літаєш.
Хай кожен день буде, як чудо,
Тебе завжди любити буду!
Вітаю тебе з Днем чоловіків! Тебе з гордістю можна назвати справжнім чоловіком, адже ти – сильний, чесний, цілеспрямований і працьовитий! Нехай твоє життя буде сповнене щастя, любові і високих досягнень! Головне – будь здоровий і повний сил, а все інше неодмінно буде в твоєму житті!
У Міжнародний день чоловіків хочу побажати тобі чоловічого щастя і здоров'я, стабільності в житті і постійної удачі, міцного кохання і щасливих миттєвостей. Нехай тебе супроводжує підтримка, тепло і розуміння близьких!