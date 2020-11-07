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Всесвітній день чоловіків: красиві картинки і листівки зі святом
Всесвітній день чоловіків: красиві картинки і листівки зі святом

Всесвітній день чоловіків: красиві картинки і листівки зі святом

Всесвітній день чоловіків: красиві картинки і листівки зі святом
Оновлено 09:20 Сьогодні Телеграф

Ідея свята - в моральній підтримці чоловіків і їх натхненні. Письменник Джордж Кіндел висловив думку, що чоловічий гормон тестостерон підвищує агресивність і нервозність. Він запропонував ввести премію для видатних чоловіків, яка дозволить чоловікам розкрити себе у творчості, мистецтві, політиці та науці. Лауреатами премії стануть гідні чоловіки, які змінюють світ без насильства. Премія вручалася до 2006 року, а разом з нею з'явилася ідея відзначати День чоловіків.

Привітання з Міжнародним днем чоловіків

Прекрасний чоловік, батько, сім'янин –

Про це всі знають, ти такий один.

Працювати ще встигнеш, сьогодні гуляй,

По правді сказати – відпочивай.

Кар'єри тобі бажаю крутої,

Від рідних поваги й доброї долі!

Бути улюбленцем удачі

Побажаю на додачу,

Бадьорість духу не втрачати

І в усьому процвітати!

 

У День чоловіків від серця вітаю

Всіх сильних представників землі!

І від душі їм щастя побажаю,

Щоб досягати цілей завжди могли!

Щоб жінок поважали і цінували,

Щоб кожен був прекрасним батьком!

Щоб вас завжди відчайдушно любили

А в роботі кожен був босом!

 

Коханий мій, ти – наймиліший,

У цілім світі найрідніший!

Із днем чоловіків вітаю,

Твоє життя хай буде раєм,

Де є усе, що забажаєш,

Де ти від радості літаєш.

Хай кожен день буде, як чудо,

Тебе завжди любити буду!

 

Вітаю тебе з Днем чоловіків! Тебе з гордістю можна назвати справжнім чоловіком, адже ти – сильний, чесний, цілеспрямований і працьовитий! Нехай твоє життя буде сповнене щастя, любові і високих досягнень! Головне – будь здоровий і повний сил, а все інше неодмінно буде в твоєму житті!

Коханий мій, ти – наймиліший,

У цілім світі найрідніший!

Із днем чоловіків вітаю,

Твоє життя хай буде раєм,

Де є усе, що забажаєш,

Де ти від радості літаєш.

Хай кожен день буде, як чудо,

Тебе завжди любити буду!

Вітаю тебе з Днем чоловіків! Тебе з гордістю можна назвати справжнім чоловіком, адже ти – сильний, чесний, цілеспрямований і працьовитий! Нехай твоє життя буде сповнене щастя, любові і високих досягнень! Головне – будь здоровий і повний сил, а все інше неодмінно буде в твоєму житті!

У Міжнародний день чоловіків хочу побажати тобі чоловічого щастя і здоров'я, стабільності в житті і постійної удачі, міцного кохання і щасливих миттєвостей. Нехай тебе супроводжує підтримка, тепло і розуміння близьких!

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Все по темі:

Картинки, Привітання, Вірші, Листівки, Поздоровлення, День чоловіків, Всесвітній день чоловіків, 7 листопада.

Автор:

Телеграф
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