Яскраві привітання на День ангела Дмитра 10 листопада

У вівторок, 10 листопада, православна Церква святкує уявлення святителя Димитрія Ростовського, і, відповідно, всі Дмитри відзначають свої іменини.

"Телеграф" приготував відмінні варіанти вітання на іменини Дмитра.

Святитель Дмитро, в миру Данило, жив в 17 столітті. Найбільш відомий, як автор Четьїх міней, в яких зібрав житія святих і виклав все це доступною для віруючих мовою.

Походження імені Дмитро пов'язано з ім'ям богині землі і родючості Деметри і означає «присвячений богині Деметрі». Носії цього імені - дуже товариські, розумні і винахідливі.

Телеграф підібрав гарні листівки і картинки російською та українською, якими можна привітати Дмитра з Днем ангела:

Також, 10 листопада свої іменини відзначають Максими.