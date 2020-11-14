Красиві картинки і листівки з першим снігом

В Україну поволі приходять перші ознаки зими. Так, в Карпатах на початку листопада випав 10-сантиметровий шар снігу, фотографіями і відео з яким поділилися користувачі соцмереж.

Також вночі 14 листопада на Київщині були помічені перші опади у вигляді снігу.

Відомо, що сніг віщує перші нотки новорічного настрою, наближення чогось незвичайного і казкового. Коли у вашому місті йде перший сніг, ви обов'язково повинні сповістити про це своїх близьких і друзів.

"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші привітання в листівках і картинках з першим снігом російською та українською мовами, які піднімуть настрій вашим рідним!

На вихідних 14 і 15 листопада в Україні пройдуть невеликі дощі з мокрим снігом. У деяких областях температура повітря опуститься нижче нуля.