День студента 2020: веселі картинки та листівки

17 листопада студенти відзначають своє «професійне» свято - Міжнародний день студента. Це свято не тільки тих, хто навчається зараз, а й усіх, хто колись закінчував ВНЗ. Так, що не пошкодуйте картинки, щоб нагадати Вашому другу або подрузі про веселі студентські роки.

Історія Дня студента не з веселих, адже по ідеї, 17 листопада - це день пам'яті загиблих студентів, які вийшли на протести в Чехословаччині під час Другої світової війни. Однак, зараз цей день об'єднує все студентство, не дивлячись на факультет і навчальний заклад.

Незважаючи на сумну історію свята, в цей день студенти влаштовують вечірки, веселяться, зустрічаються з друзями і відриваються на повну.

«Телеграф» зібрав найкращі вітальні картинки, які допоможуть Вам привітати своїх одногрупників, однокурсників або друзів з їх святом.

Раніше, «Телеграф» розповідав, як День студента святкують в різних країнах.