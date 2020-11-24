Яскраві і позитивні привітання з Днем друзів 2020

24 листопада відзначають День друзів. Свято - дуже популярне, хоча і неофіційне, адже дружба одна з важливих цінностей в житті кожної людини.

Це свято належить переважно до США, адже датою святкування обрано день народження американського психолога і письменника Дейла Карнегі. Однак, успіх бестселера "Як здобувати друзів і впливати на людей" зробив День друзів міжнародним.

У різних країнах його відзначають в різні дати. У ряді країн свято припадає на 9 червня, в Україні - 30 липня. Але, чому б не привітати своїх друзів і 24 листопада, відправивши їм вітальну картинку з теплими словами любові і підтримки.

«Телеграф» подбав про це і зібрав для Вас найкращі варіанти.