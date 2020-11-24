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Вівторок, 24.11.2020
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З Днем ангела, Максим! Веселі поздоровлення на іменини Максима 2020

З Днем ангела, Максим! Веселі поздоровлення на іменини Максима 2020
Оновлено 10:52 Сьогодні Телеграф

24 листопада православна церква відзначає день пам'яті блаженного Максима Московського, юродивого і чудотворця і відзначається День ангела Максима.

"Телеграф" приготував відмінні варіанти поздоровлень на іменини Максима.

Святий Максим Московський жив в 15 столітті і вірно служив Христу. Святий вибрав важкий шлях до порятунку і добровільно прийняв личину юродивого. Максим не боявся говорити правду і ніколи не шукав славу.

Ім'я Максим походить від латинського Maximus, яке означає «величний», «великий», «найбільший».

Телеграф підібрав гарні листівки і картинки на українському, якими можна привітати Максима з Днем ангела:

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Все по темі:

День ангела, Привітання, Іменини.

Автор:

Телеграф
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