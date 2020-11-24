Красиві привітання з Днем ангела 2020 для Віктора і Вікторії

24 листопада православна церква згадує святого мученика Віктора Дамаського, а «носії» імені відзначають День ангела. Також, в цей день можна привітати і жінок-носіїв цього імені - Вікторій.

"Телеграф" приготував відмінні варіанти поздоровлень на іменини Віктора.

24 листопада церква згадує християнського мученика Віктора Дамаського, який жив в другу половину II ст. Святий був простим воїном і щиро віруючою людиною, яка не хотіла приховувати свою віру. Відмовившись принести жертву богам, його прийняли за зрадника, і Віктора піддали мукам. Але після всіх катувань він залишився неушкодженим.

Ім'я Віктор має грецьке коріння, і в перекладі з латинської мови означає "переможець". Таке ж значення має і жіноча форма імені - Вікторія.

Телеграф зібрав листівки і картинки на українському, якими можна привітати Вікторів і Вікторій з іменинами: