День працівників суду в Україні: красиві привітання та картинки українською

У вівторок, 15 грудня, працівники судової системи відзначають своє професійне свято. Воно поповнило календар 20 років тому - у 2000 році його ввів другий президент України Леонід Кучма, видавши відповідний указ.

День святкування був обраний на честь створення в честь створення Генерального суду в Українській Народній Республіці в 15 грудня 1917.

"Телеграф" вирішив зібрати для вас найкращі вітання з цим святом в прозі, віршах і листівках.

Вітаю з Днем працівників суду України і хочу побажати завжди залишатися на стороні правди і справедливості в нашій країні. Нехай кожна справа, кожне питання завершується чесним вироком, нехай кожен день, кожну мить знаменується успіхом, радістю, благополуччям без жодних протестів.

День працівників суду

Ми сьогодні відзначаємо,

І з відкритою душею

Вас сердечно вітаємо!

І бажаємо вам добра,

Миру і благополуччя,

Щоб тілом і душею

Були ви завжди могутні!

Шановні колеги! Прийміть щирі вітання з нагоди професійного свята – Дня працівників суду! Ваша діяльність має надзвичайно важливе значення в утвердженні принципу верховенства права. Неупереджене, незалежне і справедливе правосуддя – запорука суспільної злагоди, довіри громадян до влади.

У День працівника суду

Вітає вся країна:

І здоров'я, і кохання,

І збувалися щоб мрії!

Справедливість торжествує

Життя хай радує, чарує.

І хай вірить у вас народ,

Український суд, вперед!

З Днем працівників суду України! Нехай завдяки вам наше суспільство стає все більш правовим і гуманним! Бажаємо вам процвітання, мудрості, неупередженості в прийнятті рішень і бездоганній репутації!

Вірним бути завжди Феміді

Почуття в справу не впускати,

Не вважати долю планидою,

Вигод низьких не шукати,

І в побуті, і на засіданнях

Справедливим бути завжди -

З Днем працівника суду!

Шановні судді та працівники апаратів судів!

Ваша місія почесна – забезпечувати права і свободи людини, утверджувати принципи верховенства права та розвитку України як демократичної, правової держави.

Це вимагає від працівників суду та судових органів високого рівня знань, досвіду, відданості справі, наполегливості.

Вітаю з Днем працівників суду України і від душі бажаю стійкою витримки і великої удачі, поваги на роботі і світлого щастя будинку, радісного настрою і впевненого прагнення до цілей, блискучих успіхів і відмінних ідей.