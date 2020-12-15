День працівників суду в Україні: красиві привітання та картинки українською

У вівторок, 15 грудня, працівники судової системи відзначають своє професійне свято. Воно поповнило календар 20 років тому - у 2000 році його ввів другий президент України Леонід Кучма, видавши відповідний указ.
День святкування був обраний на честь створення в честь створення Генерального суду в Українській Народній Республіці в 15 грудня 1917.
"Телеграф" вирішив зібрати для вас найкращі вітання з цим святом в прозі, віршах і листівках.
Вітаю з Днем працівників суду України і хочу побажати завжди залишатися на стороні правди і справедливості в нашій країні. Нехай кожна справа, кожне питання завершується чесним вироком, нехай кожен день, кожну мить знаменується успіхом, радістю, благополуччям без жодних протестів.
День працівників суду
Ми сьогодні відзначаємо,
І з відкритою душею
Вас сердечно вітаємо!
І бажаємо вам добра,
Миру і благополуччя,
Щоб тілом і душею
Були ви завжди могутні!
Шановні колеги! Прийміть щирі вітання з нагоди професійного свята – Дня працівників суду! Ваша діяльність має надзвичайно важливе значення в утвердженні принципу верховенства права. Неупереджене, незалежне і справедливе правосуддя – запорука суспільної злагоди, довіри громадян до влади.
У День працівника суду
Вітає вся країна:
І здоров'я, і кохання,
І збувалися щоб мрії!
Справедливість торжествує
Життя хай радує, чарує.
І хай вірить у вас народ,
Український суд, вперед!
З Днем працівників суду України! Нехай завдяки вам наше суспільство стає все більш правовим і гуманним! Бажаємо вам процвітання, мудрості, неупередженості в прийнятті рішень і бездоганній репутації!
Вірним бути завжди Феміді
Почуття в справу не впускати,
Не вважати долю планидою,
Вигод низьких не шукати,
І в побуті, і на засіданнях
Справедливим бути завжди -
З Днем працівника суду!
Шановні судді та працівники апаратів судів!
Ваша місія почесна – забезпечувати права і свободи людини, утверджувати принципи верховенства права та розвитку України як демократичної, правової держави.
Це вимагає від працівників суду та судових органів високого рівня знань, досвіду, відданості справі, наполегливості.
Вітаю з Днем працівників суду України і від душі бажаю стійкою витримки і великої удачі, поваги на роботі і світлого щастя будинку, радісного настрою і впевненого прагнення до цілей, блискучих успіхів і відмінних ідей.