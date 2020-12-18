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День Сави: картинки, листівки та привітання

День Сави: картинки, листівки та привітання
Оновлено 07:44 Сьогодні Телеграф

У п'ятницю, 18 грудня, відзначається день пам'яті преподобного Сави Освяченого. У народі Савин день вважається чоловічим святом.

"Телеграф" приготував поздоровлення з цього приводу.

За своє життя святий Сава Освячений створив багато чудес, зціливши людей від різних недуг. Тому він вважається покровителем хворих і дітей.

Також, за повір'ям, святий виконує прохання жінок, які просять здоров'я для своїх чоловіків. Тому, Савин день и вважається чоловічим святом. Представники сильної половини 18 грудня мали повне право не працювати і могли повеселитися.

"Телеграф" зібрав найкрасивіші листівки і картинки російською та українською мовами, якими можна привітати з днем Сави:

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Все по темі:

Привітання, Свято.

Автор:

Телеграф
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