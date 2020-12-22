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Чудові картинки і привітання з Днем енергетика України 2020

Чудові картинки і привітання з Днем енергетика України 2020
Оновлено 07:40 Сьогодні Телеграф

У вівторок, 22 грудня, в Україні відзначається День енергетика.

Свято було встановлено в 1993 році Указом Президента України № 522/93 на підтримку ініціативи працівників енергетики та електротехнічної промисловості країни

Символічним є те, що це свято, збігається з найкоротшим днем і найдовшою ніччю в році, коли робота енергетиків найбільш помітна.

"Телеграф" зібрав для вас найкращі привітання з Днем енергетика в прозі, віршах і листівках.

Енергетики - воїни світла,

Електрики маги, добра,

Більше струму, адже пісня не заспівана, -

І гуляння нехай до ранку!

Захоплюємося вашою роботою

І бажаємо щасливих вам днів,

Буйства очей, повені бажань,

Сяйва мільйона вогнів!

 

Вітаємо з професійним святом! Бажаємо легких трудових тижнів, безперебійного енергопостачання, налагодженої роботи всіх механізмів, повноти ресурсів, багато сил, енергії, міцного здоров'я та особистого щастя!

 

Ваше покликання ми не забудемо,

Світло в будинку приносите ви людям,

Енергетиків ми вітаємо,

Жити щасливо дружно побажаємо.

На роботі нових досягнень,

І бажань різних виконань,

Миру, світла і здоров'я міцніше,

Щоб жилося вам радісніше і легше.

 

Хочеться привітати зі святом володарів найяснішої професії - енергетиків! Бажаю вам у роботі, як і в житті, мати безперебійний джерело енергії, продуктивності у вашій справі, затишку і тепла поруч із сімейним вогнищем і найголовніше - відмінного здоров'я!

 

Вітаємо енергетиків умілих -

Ми б без вас від холоду трусилися,

Побажати ми вам добра хотіли,

Щоб все у вас мрії збулися!

 

Вітаю з Днем енергетика і хочу побажати, щоб в житті не було приводу для напруги, щоб жодна твоя мрія не зустрічала опору, щоб своїм славним працею і важливою роботою ти заслуговував загальну повагу, щоб жити тобі вдавалося завжди в достатку і комфорті!

 

Енергетиком бути круто,

Без сумнівів, це так -

Світло включив, і за хвилину

Відступає тьма і мрак.

Нехай завжди у вас контачить,

Струм біжить по дротах.

Щастя, радості, удачі

У свято ми бажаємо вам!

 

Вітаємо людей, які в буквальному сенсі слова, забезпечують наше світле, тепле і комфортне «завтра». Людей, завдяки яким в наших будинках світять лампочки і працюють електроприлади. Бажаємо, щоб і у вас завжди було тепло і затишно в будинках, світло і радісно на серці, успішно і прибутково на роботі. З днем енергетика!

 

Без енергії в світі немає життя.

Енергетик країну веде в майбуття!

Україна вогнями яскравими сяє,

Енергетиків з днем професійним вітає!

Ми вам вдячні за світло у кожному домі,

За тепло і за віддану працю невтомну.

Без проблем і аварій щодня працювати,

А сьогодні – найкраще відсвяткувати!

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Все по темі:

Привітання, День энергетика, Свято.

Автор:

Телеграф
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