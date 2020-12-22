Чудові картинки і привітання з Днем енергетика України 2020

У вівторок, 22 грудня, в Україні відзначається День енергетика.
Свято було встановлено в 1993 році Указом Президента України № 522/93 на підтримку ініціативи працівників енергетики та електротехнічної промисловості країни
Символічним є те, що це свято, збігається з найкоротшим днем і найдовшою ніччю в році, коли робота енергетиків найбільш помітна.
"Телеграф" зібрав для вас найкращі привітання з Днем енергетика в прозі, віршах і листівках.
Енергетики - воїни світла,
Електрики маги, добра,
Більше струму, адже пісня не заспівана, -
І гуляння нехай до ранку!
Захоплюємося вашою роботою
І бажаємо щасливих вам днів,
Буйства очей, повені бажань,
Сяйва мільйона вогнів!
Вітаємо з професійним святом! Бажаємо легких трудових тижнів, безперебійного енергопостачання, налагодженої роботи всіх механізмів, повноти ресурсів, багато сил, енергії, міцного здоров'я та особистого щастя!
Ваше покликання ми не забудемо,
Світло в будинку приносите ви людям,
Енергетиків ми вітаємо,
Жити щасливо дружно побажаємо.
На роботі нових досягнень,
І бажань різних виконань,
Миру, світла і здоров'я міцніше,
Щоб жилося вам радісніше і легше.
Хочеться привітати зі святом володарів найяснішої професії - енергетиків! Бажаю вам у роботі, як і в житті, мати безперебійний джерело енергії, продуктивності у вашій справі, затишку і тепла поруч із сімейним вогнищем і найголовніше - відмінного здоров'я!
Вітаємо енергетиків умілих -
Ми б без вас від холоду трусилися,
Побажати ми вам добра хотіли,
Щоб все у вас мрії збулися!
Вітаю з Днем енергетика і хочу побажати, щоб в житті не було приводу для напруги, щоб жодна твоя мрія не зустрічала опору, щоб своїм славним працею і важливою роботою ти заслуговував загальну повагу, щоб жити тобі вдавалося завжди в достатку і комфорті!
Енергетиком бути круто,
Без сумнівів, це так -
Світло включив, і за хвилину
Відступає тьма і мрак.
Нехай завжди у вас контачить,
Струм біжить по дротах.
Щастя, радості, удачі
У свято ми бажаємо вам!
Вітаємо людей, які в буквальному сенсі слова, забезпечують наше світле, тепле і комфортне «завтра». Людей, завдяки яким в наших будинках світять лампочки і працюють електроприлади. Бажаємо, щоб і у вас завжди було тепло і затишно в будинках, світло і радісно на серці, успішно і прибутково на роботі. З днем енергетика!
Без енергії в світі немає життя.
Енергетик країну веде в майбуття!
Україна вогнями яскравими сяє,
Енергетиків з днем професійним вітає!
Ми вам вдячні за світло у кожному домі,
За тепло і за віддану працю невтомну.
Без проблем і аварій щодня працювати,
А сьогодні – найкраще відсвяткувати!