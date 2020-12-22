Красиві привітання та листівки з Днем святої Анни 2020

У вівторок, 22 грудня, православні відзначають важливий релігійне свято - Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. Крім того, церква вшановує пам'ять святого пророка Анни, матері Самуїла.

У народі цей день відомий як день Анни зимової і день ангела Анни.

Дівчина названа цим ім'ям, зазвичай лагідна і мила, однак має внутрішній стрижень. Так що залізти до неї на шию і звісити ніжки не вийде - Аня добра і чуйна до пори до часу, а точніше поки її добротою не стануть зловживати. Ще більше характеристик про власників імені Анна читайте тут.

Анна - одна з найпопулярніших імен на пострадянському просторі, тому кожному є кого привітати сьогодні.

"Телеграф" зібрав для вас найяскравіші вітальні картинки і листівки українською мовою.

Ангел твій зиму приносить,

І для тебе в небі просить:

Долю добру, незрадливу,

Ще й достатку цілу ниву,

У сім'ї любов та шану

Із днем ангела Анно!

Ганнуся, з днем Ангела! Бажаю, щоб вищі сили ніколи не залишали тебе наодинці з проблемами, захищали від невдач і проблем. Будь щасливою!

Тебе, Аню, вітаю,

Будь прекрасною, як квітка,

І хай щастя заповнює

В житті кожен куточок.

Будуть радісні зустрічі

Дні собою розбавляти,

І любов теплом навічно

Тебе буде зігрівати!

Дорога Анюта, вітаю тебе від щирого серця з днем Ангела! Бажаю бути в собі завжди впевненою, дивитися в майбутнє з доброю надією, не озиратися назад і жити щасливим сьогоденням. З іменинами!

Голос морських стихій,

Сонця грайливий промінь.

Ім’я твоє — наче хвиль прибій,

Що завжди приходить на спомин.

Аня, яскравих днів

У день іменин тобі!

Вірних друзів та гарних снів,

Багато добра та долі!

Аню, сьогодні день твого Ангела. Я тебе вітаю і хочу побажати, щоб твій невидимий захисник оберігав тебе від різних бід і напастей, щоб направляв тебе на вірний шлях, не давав тобі сумувати та впадати в депресію, щоб відганяв від тебе дурні і не потрібні думки, які дуже псують тобі настрій. Я хочу тобі побажати, щоб ти частіше посміхалася, адже, коли ти посміхаєшся, твій Ангел світиться від щастя і це світло відбивається у тебе в очах. Нехай твій Ангел зберігає тебе! Будь щаслива!

Я Тебе вітаю, мила Анна,

Бо Ангел Твій святкує іменини,

Від рідних я бажаю радості й тепла,

щоб доля ніжно цілувала щогодини,

Щаслива будь у колі друзів та родини!

А ще бажаю я Тобі любові і добра!

Анно, в цей день ти відзначаєш не свій день народження, а день народження свого ангела. Я хочу привітати його з цією датою. Я не знаю, скільки йому століть, але саме сьогодні він найкрасивіший і найпернатіший. Ну, а тобі, я хочу побажати, щоб ви ніколи не розлучалися, щоб твій ангел завжди перебував у тебе за спиною, оберігаючи від усіх бід і напастей.