Як привітати колег з Новим роком: ідеї подарунків і листівки

Новий рік вже зовсім близько. І хоч через пандемію не можна відзначати корпоративи на роботах, багатьох це не зупиняє. А навіть якщо Вашого начальника і зупинило, то це не привід залишати своїх колег без новорічного подарунка і привітання.

Дуже часто в офісах практикують «Таємного Санту», щоб ніхто зі співробітників не залишився без подарунка. Однак, вибрати подарунок колезі, особливо якщо ти не дуже добре знаєш людину, завдання не з простих.

"Телеграф" склав добірку можливих подарунків, з якого Ви зможете почерпнути ідеї:

Планер або щоденник.

Канцелярія.

Контейнер для перекусів на роботі.

Для жінок-колег - набір по догляду за руками. У зимовий час це дуже корисний подарунок.

Мило ручної роботи.

Подарунковий набір чаю.

Красиво упаковані ялинкові та інші новорічні прикраси.

Солодкий подарунок або пляшечка шампанського (або іншого алкоголю). На Новий рік - відмінний варіант.

Плед, шарф, теплі рукавички.

Якщо Ви даруєте людині, з якою довго працюєте і вже добре її знаєте, тоді Вам буде простіше. Однак пам'ятайте, косметика, одяг, релігійної тематики подарунки або «з приколом» все ж краще не дарувати.

Якщо Ви працюєте дистанційно, або ж просто хочете приділити увагу всім колегам, то «Телеграф» пропонує Вам вітальні листівки з Новим роком Бика 2021, які Ви зможете відправити своїм колегам.

Колеги! Ну, ось і пройшов ще один рік, коли ми всі разом славно потрудилися! Бажаю, щоб у Новому році ми не тільки славно працювали, але і славно отримували гроші! Нехай їх буде рівно стільки, скільки кожен з нас хоче! Ось тоді і подивимося, хто з нас самий жадібний! З Новим роком!

Настає Новий рік – час підбивати підсумки і будувати плани. Вітаю весь наш згуртований колектив з цим святом! Нехай кожен співробітник в наступаючому році підніметься на наступну професійну ступінь, досягне нової мети, отримає заслужену нагороду! Здоров'я вам та благополуччя!

Колеги, з Новим Роком! Нехай у ваших домівках панує чарівна атмосфера прекрасного зимового свята та за столом піднімаються радісні тости, а від старого року залишаються тільки хороші спогади. Відпочивайте і набирайтесь сил і креативу - нас чекають великі справи!

Нехай у цьому році зарплата значно збільшиться, щоб не встигати її витрачати. Нехай графік робочий стане комфортним і зручним, а робочі будні приносять щасливі хвилини.