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З Днем ангела, Євгенія! Красиві листівки і поздоровлення

З Днем ангела, Євгенія! Красиві листівки і поздоровлення
Оновлено 09:00 Сьогодні Телеграф Фото: pexels.com

6 січня православна церква вшановує мученицю Євгену Римську. А це значить, що всі дівчата, яких назвали ім'ям святої, відзначають свої іменини.

Євгенія Римська постраждала за віру в Ісуса Христа в 262 році, при імператорі Галіене. Спочатку її зрадили тортурам, потім усікли мечем.

Спеціально з цього приводу «Телеграф» приготував красиві привітання з днем ангела Євгенії.

Євгенія - ім'я грецького походження, яке утворено від стародавнього слова «еугенес» і означає «благородна», «з хорошими генами».

Жені - настирливі, вперті, товариські дівчата. Вони люблять подорожувати і багато читають. Навіть в самих складних ситуаціях Євгенії вдається зберігати спокій і незворушність.

Телеграф зібрав красиві листівки і картинки, якими можна привітати Євгенію з іменинами:

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Все по темі:

День ангела, Привітання, Іменини.

Автор:

Телеграф
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