З днем соборності України! Картинки і листівки з поздоровленням

22 січня - особливий день для України. Саме в цей день в 1918 році Центральна Рада проголосила незалежність Української Народної Республіки, а пізніше 22 січня стали відзначати День соборності України.

Це свято, є символом єдності українських земель. Вперше його відзначили в 1990 році. Тоді був організований "живий ланцюг" між Києвом і Львовом як символ духовного єднання.

З тих пір в Україні «живі ланцюги» створювалися неодноразово. Також, аналогічними акціями "об'єднують" береги Дніпра та інших річок в різних містах країни. Таким чином українці демонструють єдність українського народу.

З 1999 року День Соборності України - офіційне свято.

З цього приводу "Телеграф" підготував красиві привітання з Днем соборності України.