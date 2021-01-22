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П'ятниця, 22.01.2021
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З днем соборності України! Картинки і листівки з поздоровленням

З днем соборності України! Картинки і листівки з поздоровленням
Оновлено 09:19 Сьогодні Телеграф

22 січня - особливий день для України. Саме в цей день в 1918 році Центральна Рада проголосила незалежність Української Народної Республіки, а пізніше 22 січня стали відзначати День соборності України.

Це свято, є символом єдності українських земель. Вперше його відзначили в 1990 році. Тоді був організований "живий ланцюг" між Києвом і Львовом як символ духовного єднання.

З тих пір в Україні «живі ланцюги» створювалися неодноразово. Також, аналогічними акціями "об'єднують" береги Дніпра та інших річок в різних містах країни. Таким чином українці демонструють єдність українського народу.

З 1999 року День Соборності України - офіційне свято.

З цього приводу "Телеграф" підготував красиві привітання з Днем соборності України.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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День Соборности, Привітання, Свято.
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