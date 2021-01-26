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Вівторок, 26.01.2021
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З днем митника! Картинки і листівки з поздоровленням

З днем митника! Картинки і листівки з поздоровленням
07:58 Сьогодні Телеграф

26 січня у всьому світі відзначається Міжнародний день митника - професійне свято працівників митних служб по всьому світу.

Варто зазначити, що дата святкування обрана не випадково. 26 січня 1953 року в Брюсселі почала свою роботу Рада митного співробітництва. Пізніше, в 1994 році, рада була перейменована у Всесвітню митну організацію.

Перше святкування Міжнародного дня митника відбулося в 1983 році на честь тридцятирічного ювілею Всесвітньої митної організації.

Митник - престижна і почесна професія. На їх плечах контроль переміщення людей і вантажів через кордон, виявлення контрабанди та заборонених до ввезення та вивезення товарів. Професія митника - дуже відповідальна і ризикована. Митник - це людина з добре розвиненою інтуїцією, концентрацією уваги та реакцією, зібрана та стресостійка людина.

З цього приводу "Телеграф" підготував красиві привітання з Міжнародним днем митника.

С днем таможенника

С днем таможенника

С днем таможенника

С днем таможенника

С днем таможенника

С днем таможенника

По этому поводу "Телеграф" подготовил красивые поздравления с Международным днем таможенника.

С днем таможенника

С днем таможенника

С днем таможенника

С днем таможенника

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Ганна Барабан
Автор: Ганна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 109

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Привітання, Свято, З днем митника, Міжнародний день митника.
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