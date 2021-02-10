З Днем домового! Красиві листівки і поздоровлення

10 лютого вшановується пам'ять проповідника Єфрема Сирина, а в народі цей день називають Днем домовика.

Якщо вірити міфології, домовик - це дух житла, покровитель і господар будинку. Малюють його, як маленького низького старого з сивою бородою і скуйовдженим волоссям. Зазвичай він живе за піччю, біля порога будинку або на горищі, якщо такий є в будинку.

Також, вважається, що кішка в будинку - це обличчя домового. У ролі кота він оберігає і піклується про своїх господарів.

У цей день віруючі люди намагаються "задобрити" господаря свого будинку, залишивши йому ласощі і напої.

"Телеграф" зібрав для Вас красиві картинки і листівки з Днем домового.