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Стрітення Господнє: красиві привітання та листівки зі святом

Стрітення Господнє: красиві привітання та листівки зі святом
Оновлено 07:42 Сьогодні Телеграф

15 лютого православний світ відзначає одне з дванадцяти великих християнських свят - Стрітення Господнє.

Вважається, що в цей день Діва Марія і її чоловік Йосип Обручник принесли свого первістка в Єрусалимський храм, щоб віддати служити Господу, так як і обіцяли. 15 лютого світ в особі старця Симеона зустрівся з сином Божим. З цієї зустрічі починається історія Нового Завіту.

У цей день заведено освячувати церковні свічки та воду. Вважається, що потім вода здобуває цілющі властивості.

З цього приводу "Телеграф" зібрав красиві вітальні картинки, листівки та гіфки зі святом Стрітення Господнє російською та українською мовою.

Сретение Господне

Сретение Господне

Сретение Господне 15 февраля

Сретение Господне

Сретение Господне

Сретение Господне

Сретение Господне

Сретение Господне

Сретение Господне

Сретение Господне

Сретение Господне

Сретение Господне

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Ганна Барабан
Автор: Ганна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 3,902

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Привітання, Свято, Стрітення Господнє.
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