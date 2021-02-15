Стрітення Господнє: красиві привітання та листівки зі святом

15 лютого православний світ відзначає одне з дванадцяти великих християнських свят - Стрітення Господнє.

Вважається, що в цей день Діва Марія і її чоловік Йосип Обручник принесли свого первістка в Єрусалимський храм, щоб віддати служити Господу, так як і обіцяли. 15 лютого світ в особі старця Симеона зустрівся з сином Божим. З цієї зустрічі починається історія Нового Завіту.

У цей день заведено освячувати церковні свічки та воду. Вважається, що потім вода здобуває цілющі властивості.

З цього приводу "Телеграф" зібрав красиві вітальні картинки, листівки та гіфки зі святом Стрітення Господнє російською та українською мовою.