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П'ятниця, 26.02.2021
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З днем ангела, Світлана! Красиві листівки і поздоровлення на свято 26 лютого

З днем ангела, Світлана! Красиві листівки і поздоровлення на свято 26 лютого
Оновлено 07:55 Сьогодні Телеграф

26 лютого церква вшановує пам'ять преподобної Світлани (Фотини, Фотинії), а це означає, що всі дівчата, яких нарекли ім'ям святої відзначають свої іменини.

Преподобна Світлана дивом врятувалася під час аварії корабля. На уламках, вона припливла до незаселеного острова, на якому відсторонено жив блаженний Мартініан (Мартін). На острові Світлана стала звертатися до Бога, щодня молилася. Через 6 років Світлана померла.

Спеціально з цього приводу "Телеграф" приготував красиві привітання з днем ангела Світлани.

Ім'я Світлана багато лінгвістів пов'язують зі слов'янською мовою. Його значення - "світла", "чиста душею", "чиста". Також є вчені, які вважають, що ім'я походить від грецького Фотинія і означає "світло".

Світлана дуже щира і відкрита. Їй з легкістю вдається заводити нові знайомства. Близьких людей цінує і ніколи не залишить в біді. Володіє простим і старанним характером. Любить мріяти і фантазувати. Часом буває дуже довірливою.

Телеграф зібрав красиві листівки і картинки, якими можна привітати Світлан з іменинами:

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Ганна Барабан
Автор: Ганна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 1,284

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День ангела, Привітання, Свято, Іменини.
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