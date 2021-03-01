З першим днем весни! Красиві картинки і поздоровлення

На календарі - 1 березня, а це значить, що прийшла пора сонечка, першого тепла і пробудження зелені - насупила весна.

Весна - це час нових надій, пробудження природи від зимової сплячки, час тепла і яскравих фарб. У давні часи саме 1 березня вважалося початком нового року.

Перший день весни не завжди відразу теплий і сонячний, проте думка про те, що зима закінчилася, а попереду сонячні дні вже гріє серце і радує душу.

Щоб задати позитивний і веселий тон місяцю, "Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші вітальні картинки і листівки з першим днем весни українською мовою. Обов'язково привітайте з початком весни своїх рідних, друзів і близьких і подаруйте їм весняний настрій.