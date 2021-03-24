Яскраві листівки і привітання на День майстра манікюру 2021

У середу, 24 березня, своє професійне свято відзначають майстри манікюру і нігтьового сервісу, які кожен день допомагають дівчатам і хлопцям доглядати за своїми руками.

У стародавні часи в таких країнах як Рим, Греція і Єгипет манікюр вважався атрибутом, який визначав соціальний статус і заможність людини. У сучасному світі з манікюру вже особливо не зрозуміти "хто скільки заробляє", але це зовсім не привід не робити його. Адже погодьтеся, що доглянуті ручки та нігтики не тільки додають впевненості та охайності, але і радують око їх власнику та оточуючим.

День майстра манікюру - це прекрасне свято всіх дівчат, а іноді і чоловіків, причетних до нейл-арту. Ця проста, на перший погляд, професія насправді дуже складна: вона вимагає від майстра посидючості, педантичності, товариськості та творчого підходу.

"Телеграф" зібрав найкрасивіші вітальні листівки, за допомогою яких ви зможете привітати зі святом своїх знайомих манікюрниці.