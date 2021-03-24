Скачать
Середа, 24.03.2021
Харківщина виривається в лідери за кількістю нових випадків коронавируса: статистика на 21 березня
Харківщина виривається в лідери за кількістю нових випадків коронавируса: статистика на 21 березня
В Україні стрімко ростуть ціни на продукти: що буде далі? (інфографіка)
В Україні стрімко ростуть ціни на продукти: що буде далі? (інфографіка)
У Хмельницькому несподівано помер митрополит Антоній, нагороджений РПЦ
У Хмельницькому несподівано помер митрополит Антоній, нагороджений РПЦ
Нові рекорди COVID-19 в Україні: в яких областях ситуація найгірша 24 березня
Нові рекорди COVID-19 в Україні: в яких областях ситуація найгірша 24 березня

Яскраві листівки і привітання на День майстра манікюру 2021

Яскраві листівки і привітання на День майстра манікюру 2021
Оновлено 09:52 Сьогодні Телеграф

У середу, 24 березня, своє професійне свято відзначають майстри манікюру і нігтьового сервісу, які кожен день допомагають дівчатам і хлопцям доглядати за своїми руками.

У стародавні часи в таких країнах як Рим, Греція і Єгипет манікюр вважався атрибутом, який визначав соціальний статус і заможність людини. У сучасному світі з манікюру вже особливо не зрозуміти "хто скільки заробляє", але це зовсім не привід не робити його. Адже погодьтеся, що доглянуті ручки та нігтики не тільки додають впевненості та охайності, але і радують око їх власнику та оточуючим.

День майстра манікюру - це прекрасне свято всіх дівчат, а іноді і чоловіків, причетних до нейл-арту. Ця проста, на перший погляд, професія насправді дуже складна: вона вимагає від майстра посидючості, педантичності, товариськості та творчого підходу.

"Телеграф" зібрав найкрасивіші вітальні листівки, за допомогою яких ви зможете привітати зі святом своїх знайомих манікюрниці.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Ганна Барабан
Автор: Ганна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 227

Все по темі:

Маникюр, Картинки, Привітання, Свято, Листівки.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Яскраві листівки і привітання на День майстра манікюру 2021
02 Розкол в "Голосі": чого вимагає група Юрчишина та до чого тут Притула
03 Україна другий день поспіль б'є добовий рекорд смертності від COVID-19 з початку пандемії
04 Нові рекорди COVID-19 в Україні: в яких областях ситуація найгірша 24 березня
05 Газета The Times "віддала" Україна Білорусі на мапі
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В УЗ розповіли, що буде з розкладом потягів в регіонах, які потрапили в &quot;червону&quot; карантинну зону
В УЗ розповіли, що буде з розкладом потягів в регіонах, які потрапили в "червону" карантинну зону
До переходу на літній час залишився тиждень: чи будемо переводити годинник 28 березня
До переходу на літній час залишився тиждень: чи будемо переводити годинник 28 березня
Маски стали обов'язковими на вулицях, пляжах і навіть кладовищах в &quot;червоній&quot; зоні: подробиці
Маски стали обов'язковими на вулицях, пляжах і навіть кладовищах в "червоній" зоні: подробиці
Названо імена ще ряду організаторів погрому Офісу Зеленського в Києві
Названо імена ще ряду організаторів погрому Офісу Зеленського в Києві
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся