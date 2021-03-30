Теплий Олексій 30 березня 2021: листівки і картинки до свята

У вівторок, 30 березня, православні вшановують пам'ять Преподобного Олексія, чоловіка Божого. У народі це свято називають Теплим Олексієм, адже вважається, що саме з цього дня приходить весняне тепло.

У це свято заведено веселитися і збиратися за великим святковим столом.

Також 30 березня всі Олексії відзначають свої іменини. Ім'я Олексій походить від грецького Алексіос, що в перекладі означає "захисник".

Олексії відповідальні, порядні, чесні, завжди прагнуть захищати жінок. Мають відмінне почуття гумору, люблять веселитися і пустувати, тому йому завжди раді. Крім позитивних якостей, варто відзначити, що Льоші - вперті та можуть нав'язувати свою думку, не вміють йти на компроміс, і не люблять поступатися.

"Телеграф" зібрав красиві картинки та листівки російською та українською мовами з нагоди свята.