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Вівторок, 30.03.2021
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Теплий Олексій 30 березня 2021: листівки і картинки до свята

Теплий Олексій 30 березня 2021: листівки і картинки до свята
Оновлено 09:49 Сьогодні Телеграф

У вівторок, 30 березня, православні вшановують пам'ять Преподобного Олексія, чоловіка Божого. У народі це свято називають Теплим Олексієм, адже вважається, що саме з цього дня приходить весняне тепло.

У це свято заведено веселитися і збиратися за великим святковим столом.

Також 30 березня всі Олексії відзначають свої іменини. Ім'я Олексій походить від грецького Алексіос, що в перекладі означає "захисник".

Олексії відповідальні, порядні, чесні, завжди прагнуть захищати жінок. Мають відмінне почуття гумору, люблять веселитися і пустувати, тому йому завжди раді. Крім позитивних якостей, варто відзначити, що Льоші - вперті та можуть нав'язувати свою думку, не вміють йти на компроміс, і не люблять поступатися.

"Телеграф" зібрав красиві картинки та листівки російською та українською мовами з нагоди свята.

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Ганна Барабан
Автор: Ганна Барабан Редактор стрічки новин
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Картинки, Привітання, Свято, Листівки.
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