З Днем сміху! Позитивні картинки і листівки зі святом 1 квітня

Четвер, 1 квітня, традиційно вважається днем сміху, жартів і розіграшів, адже в цей день відзначається День сміху або День дурня. У цей день заведено жартувати та розігрувати своїх друзів, знайомих, колег по роботі, а також родичів. А якщо є бажання, можна і незнайомців.

День сміху офіційно не вважається святом, але він міжнародний. Щорічно 1 квітня відзначається в багатьох країнах. Та й милі та нешкідливі приколи та привітання нікого не скривдять.

Варто відзначити, що вперше про свято заговорив англійський письменник Джон Обрі в 1686 році, назвавши його Святом Дурнів. Також є "теорія", що День сміху має французьке коріння.

"Телеграф" зібрав найкрасивіші вітальні листівки та картинки російською та українською мовами з Днем сміху: