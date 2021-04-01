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З Днем сміху! Позитивні картинки і листівки зі святом 1 квітня

З Днем сміху! Позитивні картинки і листівки зі святом 1 квітня
00:18 Сьогодні Телеграф

Четвер, 1 квітня, традиційно вважається днем сміху, жартів і розіграшів, адже в цей день відзначається День сміху або День дурня. У цей день заведено жартувати та розігрувати своїх друзів, знайомих, колег по роботі, а також родичів. А якщо є бажання, можна і незнайомців.

День сміху офіційно не вважається святом, але він міжнародний. Щорічно 1 квітня відзначається в багатьох країнах. Та й милі та нешкідливі приколи та привітання нікого не скривдять.

Варто відзначити, що вперше про свято заговорив англійський письменник Джон Обрі в 1686 році, назвавши його Святом Дурнів. Також є "теорія", що День сміху має французьке коріння.

"Телеграф" зібрав найкрасивіші вітальні листівки та картинки російською та українською мовами з Днем сміху:

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Ганна Барабан
Автор: Ганна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 52

Все по темі:

Привітання, Сміх, Веселощі, День сміху.
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