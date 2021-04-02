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Привітання з Днем ангела Світлани: красиві листівки і картинки

Привітання з Днем ангела Світлани: красиві листівки і картинки
Оновлено 09:15 Сьогодні Телеграф

У п'ятницю, 2 квітня, День ангела відзначають прекрасні власниці імені Світлана. Ім'я слов'янське і означає "світла", "чиста". Від грецького імені Фотинія - "світло".

Світлана має дуже складний характер, який зазвичай запозичує від матері. Доросла Світлана стає більш впертою. Практично ніколи не відступає від наміченої мети. Світлана може стати ідеальним лідером, за яким підуть безліч людей. Добре пристосовується до життя, а ось в складних ситуаціях може продемонструвати свою вразливість. У шлюбі з Світлани виходить зразкова господиня і відповідальна мати.

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"Телеграф" зібрав найкращі, красиві привітання українською в листівках і картинках з іменинами Світлани:

Якщо вам цікаві привітання з іменинами Світлани на російській мові - переходьте за посиланням.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 26

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Привітання, Листівки, Свята, Іменини.
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