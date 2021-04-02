Привітання з Днем ангела Світлани: красиві листівки і картинки

У п'ятницю, 2 квітня, День ангела відзначають прекрасні власниці імені Світлана. Ім'я слов'янське і означає "світла", "чиста". Від грецького імені Фотинія - "світло".

Світлана має дуже складний характер, який зазвичай запозичує від матері. Доросла Світлана стає більш впертою. Практично ніколи не відступає від наміченої мети. Світлана може стати ідеальним лідером, за яким підуть безліч людей. Добре пристосовується до життя, а ось в складних ситуаціях може продемонструвати свою вразливість. У шлюбі з Світлани виходить зразкова господиня і відповідальна мати.

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