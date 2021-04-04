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Неділя, 04.04.2021
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Католицький Великдень 4 квітня 2021: листівки і картинки до свята

Католицький Великдень 4 квітня 2021: листівки і картинки до свята
00:14 Сьогодні Телеграф Фото: pexels.com

4 квітня християни західного обряду відзначають Католицький Великдень - одне з найважливіших церковних свят в році. Постійної дати у Пасхи немає. Наприклад католики її святкують у першу неділю після першого повного місяця, що настає за весняним рівноденням. 

Символи католицького Великодня - фарбовані яйця і в милі великодні кролики, а паски замінюють булочками з корицею.

У день святкування Воскресіння Христа прийнято вітати один одного. А найпростіший спосіб це відправити своїм рідним і друзям картинку-привітання в месенджер. У період карантину, і локдауна - це найбезпечніший спосіб зробити приємно своїм близьким.

Для цього "Телеграф" зібрав найкрасивіші картинки та листівки російською та українською мовами з нагоди цього свята.

 

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Ганна Барабан
Автор: Ганна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 38

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Великдень, Привітання, Католицький Великдень.
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