Католицький Великдень 4 квітня 2021: листівки і картинки до свята

4 квітня християни західного обряду відзначають Католицький Великдень - одне з найважливіших церковних свят в році. Постійної дати у Пасхи немає. Наприклад католики її святкують у першу неділю після першого повного місяця, що настає за весняним рівноденням.

Символи католицького Великодня - фарбовані яйця і в милі великодні кролики, а паски замінюють булочками з корицею.

У день святкування Воскресіння Христа прийнято вітати один одного. А найпростіший спосіб це відправити своїм рідним і друзям картинку-привітання в месенджер. У період карантину, і локдауна - це найбезпечніший спосіб зробити приємно своїм близьким.

Для цього "Телеграф" зібрав найкрасивіші картинки та листівки російською та українською мовами з нагоди цього свята.