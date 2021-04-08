Скачать
Четвер, 08.04.2021
Путін втрачає самовладання, але удар по Україні може знищити його імперію, - екс-розвідник Римарук
Путін втрачає самовладання, але удар по Україні може знищити його імперію, - екс-розвідник Римарук
Годовая цена на газ: сколько будет стоить голубое топливо для населения и кто будет влиять на тариф
Годовая цена на газ: сколько будет стоить голубое топливо для населения и кто будет влиять на тариф
Данилов відповів щодо "шаленої" російської агентури в Україні
Данилов відповів щодо "шаленої" російської агентури в Україні
У "червону" зону офіційно віднесли 13 регіонів (карта)
У "червону" зону офіційно віднесли 13 регіонів (карта)

З Днем ангела, Алла та Лариса! Красиві листівки і картинки українською для привітання на іменини

З Днем ангела, Алла та Лариса! Красиві листівки і картинки українською для привітання на іменини
Оновлено 09:44 Сьогодні Телеграф

8 квітня церква вшановує пам'ять мучениць - Аллу і Ларису Готфських, а це значить, що всі дівчата, яких нарекли цими іменами відзначають свої іменини.

Мучениці обидві здійснили подвиг в ім'я Господа і постраждали за свою віру в першій половині IV. Коли до влади прийшов цар Унгерік він наказав спалити живцем всіх, хто знаходився в храмі під час церковної служби. Серед них були і Алла і Лариса Готфські.

Спеціально з цього приводу "Телеграф" приготував красиві привітання з днем ангела Алли і Лариси.

Походження імені Алла точно невідомо, але багато вчених вважають, що воно відноситься до давньогрецької мови і його значення переводиться як "інша" або "воскресіння". Алли - яскраві, цілеспрямовані, різнобічні особистості. З Алли може вийти відмінний керівник.

Ім'я Лариса походить від давньогрецького слова "Ларос" - "солодка", "приємна", але багато дослідників також вважають, що ім'я пов'язане з латинським словом "Ларусс" і перекладається як "фортеця", "чайка". Лариси - обдаровані, самостійні, незалежні, проникливі і вразливі особистості. Вони не бояться брати на себе велику відповідальність і завжди вчасно і якісно виконують роботу.

Телеграф зібрав красиві листівки і картинки, якими можна привітати знайомих вам Алл і Ларис з іменинами:

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Ганна Барабан
Автор: Ганна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 371

Все по темі:

День ангела, Привітання, Листівки, Іменини.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Годовая цена на газ: сколько будет стоить голубое топливо для населения и кто будет влиять на тариф
02 З Днем ангела, Алла та Лариса! Красиві листівки і картинки українською для привітання на іменини
03 У "червону" зону офіційно віднесли 13 регіонів (карта)
04 Звідки у депутата міськради біткоїнів на мільярд доларів, - пояснює експерт з криптовалюти
05 Прогулянка по декларації двічі в день: які сюрпризи очікують на українців на Кіпрі
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
ЗСУ помстилися бойовикам за загибель свого побратима
ЗСУ помстилися бойовикам за загибель свого побратима
Привітання з Благовіщенням 2021: красиві листівки і картинки
Привітання з Благовіщенням 2021: красиві листівки і картинки
Сумне лідерство: Україна перша в Європі за поширенням COVID-19
Сумне лідерство: Україна перша в Європі за поширенням COVID-19
Знову сотні померлих і майже 20 тисяч хворих: обстановка з COVID-19 в Україні на 8 квітня
Знову сотні померлих і майже 20 тисяч хворих: обстановка з COVID-19 в Україні на 8 квітня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся