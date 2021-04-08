З Днем ангела, Алла та Лариса! Красиві листівки і картинки українською для привітання на іменини

8 квітня церква вшановує пам'ять мучениць - Аллу і Ларису Готфських, а це значить, що всі дівчата, яких нарекли цими іменами відзначають свої іменини.

Мучениці обидві здійснили подвиг в ім'я Господа і постраждали за свою віру в першій половині IV. Коли до влади прийшов цар Унгерік він наказав спалити живцем всіх, хто знаходився в храмі під час церковної служби. Серед них були і Алла і Лариса Готфські.

Спеціально з цього приводу "Телеграф" приготував красиві привітання з днем ангела Алли і Лариси.

Походження імені Алла точно невідомо, але багато вчених вважають, що воно відноситься до давньогрецької мови і його значення переводиться як "інша" або "воскресіння". Алли - яскраві, цілеспрямовані, різнобічні особистості. З Алли може вийти відмінний керівник.

Ім'я Лариса походить від давньогрецького слова "Ларос" - "солодка", "приємна", але багато дослідників також вважають, що ім'я пов'язане з латинським словом "Ларусс" і перекладається як "фортеця", "чайка". Лариси - обдаровані, самостійні, незалежні, проникливі і вразливі особистості. Вони не бояться брати на себе велику відповідальність і завжди вчасно і якісно виконують роботу.

Телеграф зібрав красиві листівки і картинки, якими можна привітати знайомих вам Алл і Ларис з іменинами: