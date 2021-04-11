З Днем космонавтики! Красиві листівки і привітання українською на свято

У понеділок, 12 квітня, щорічно відзначається День працівників ракетно-космічної галузі України або День космонавтики.

Вперше свято відсвяткували рівно через рік після підкорення космосу - в 1962 році. А в 1968 році свято отримало світове визнання і отримало приставку "Всесвітне". В Україні День працівників ракетно-космічної галузі було засновано в 1997 році президентом Леонідом Кучмою.

Цим святом відзначався значний внесок працівників ракетно-космічної галузі України в наукові дослідження, створення сучасної ракетно-космічної техніки і впровадження високих космічних технологій в народне господарство.

Варто зазначити, що ще на початку 2000-х Україна входила в топ-5 світових лідерів в космічній промисловісті і польотів в космос.

З цього приводу "Телеграф" підготував красиві привітання з Днем космонавтики.