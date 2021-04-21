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З Днем секретаря! Яскраві листівки і картинки на свято українською

З Днем секретаря! Яскраві листівки і картинки на свято українською
Оновлено 09:37 Сьогодні Телеграф

21 квітня 2021 року своє професійне свято відзначають самі незамінні на будь-якій фірмі співробітники - секретарі та особисті помічники. Відзначимо, що дата події унікальна для кожного року.

Щорічно на середу останнього повного тижня квітня і припадає Міжнародний день секретаря або День професійних адміністративних працівників.

Вперше День секретаря почали відзначати в США в 1952 році, і відзначали свято тиждень. І саме середовище на цьому тижні була названа Національним днем секретаря. Уже 2000 року свято перейменували на Тиждень професійних адміністративних працівників, і святкувати його стали не тільки секретарі, але і помічники директора, офіс-менеджери, асистенти, референти і спіч-райтери.

Відзначимо, що ця професія одна з найбільш потрібних у світі.

"Телеграф" склав добірку картинок і листівок зі святом.

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Ганна Барабан
Автор: Ганна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 92

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Привітання, Листівки, Свята.
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