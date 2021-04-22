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Четвер, 22.04.2021
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З Днем ангела, Вадим! Красиві привітання в листівках і картинках

З Днем ангела, Вадим! Красиві привітання в листівках і картинках
Оновлено 09:39 Сьогодні Телеграф

22 квітня церква вшановує пам'ять священномученика Вадима Перської, а це значить, що всі хлопці, яких нарекли цим іменем відзначають свої іменини.

Преподобномученик архімандрит Вадим Перський постраждав за свою віру при шаху Шапур II Великому разом зі своїми сімома учнями в IV столітті. Святі мученики пробули у в'язниці чотири місяці та, попри жорстокі тортури, вони не відреклися від Христа.

Ім'я Вадим має давньоруське походження, і в перекладі з давньослов'янської значить "вадити", "мати привабливість, кликати, улюблений".

Вадими - таємничі та скритні чоловіки. Вони чарівні, прямолінійні, практичні, діяльні, чуйні, швидко все прощають і легко пристосовуються до нових умов. Вадими володіють величезним терпінням, старанністю і стриманістю. Вони завжди намагаються дотримуватися свого слова.

"Телеграф" приготував підбірку красивих листівок російською та українською мовами для привітання своїх близьких і знайомих Вадимів:

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Ганна Барабан
Автор: Ганна Барабан Редактор стрічки новин
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День ангела, Привітання, Листівки, Іменини.
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