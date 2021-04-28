З Днем швидкої допомоги і Днем охорони праці: картинки і листівки зі святами

28 квітня - "насичений" святами день.

28 квітня своє професійне свято відзначають працівники швидкої допомоги, а також Міжнародна організація праці оголосила цей день Всесвітнім днем охорони праці.

Працівники швидкої допомоги - це медики, які завжди поспішають на допомогу. Це ті люди, які швидко і кваліфіковано надають першу допомогу в різних ситуаціях. Це люди, які наділені величезною мужністю і витримкою.

Всесвітній день охорони праці, або Всесвітній день безпеки та здоров'я на робочому місці - це свято, що націлене на залучення уваги на такі проблеми, як травматизм на робочих місцях і професійні захворювання. Міжнародна організація праці закликає звернути увагу на охорону праці, щоб запобігти нещасним випадкам на роботі у всьому світі.

"Телеграф" склав добірку картинок і листівок з цими святами.