Христос Воскрес! Привітання з Великоднем в прозі на українській мові

Православне свято Великдень не має собі рівних. Воскресіння Спасителя відзначають у всьому світі радісно, адже Ісус Христос займає головне місце серед шанованих святих. Це церковне свято не має календарного дня і в 2021 році Світле Воскресіння Христове відзначається 2 травня.

Головними "зірками" на святковому столі вважаються запашні паски, а також фарбовані яйця (крашанки).

Вітати на Великдень потрібно словами "Христос Воскрес!", а відповідати "Воістину Воскрес!".

"Телеграф" зібрав найкращі вітання зі світлим святом Пасхи в красивій прозі, а також красиві картинки і листівки.

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