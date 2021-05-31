Скачать
Понеділок, 31.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
"Я старався!" Підставний священик переполошив РПЦ, записавши бітбокс на відео
"Я старався!" Підставний священик переполошив РПЦ, записавши бітбокс на відео
Озвучку фільмів і серіалів українською мовою хочуть відстрочити на рік: в "Слузі народу" пояснили чому
Озвучку фільмів і серіалів українською мовою хочуть відстрочити на рік: в "Слузі народу" пояснили чому
З 60-ю екіпажами поліції: затримали банду викрадачів, які тримали в страху Західну Україну (фото)
З 60-ю екіпажами поліції: затримали банду викрадачів, які тримали в страху Західну Україну (фото)
Путінський газопровід не допоможе? Росія хоче продовжувати перекидати газ через Україну
Путінський газопровід не допоможе? Росія хоче продовжувати перекидати газ через Україну

Яскраві листівки і привітання з прийдешнім літом 2021

Яскраві листівки і привітання з прийдешнім літом 2021
Оновлено 20:16 Сьогодні Телеграф

Ось і настає довгоочікуване літо, яке несе з собою тепло, яскраві фарби, багато різних квітів і смакоти: ягід, фруктів і овочів. Напевно, особливо діти чекають цієї пори, тому, що навчання закінчується і вони відправляються на канікули.

Літо - це довгі сонячні дні та короткі теплі ночі. Це поїздки на море, на дачі, вилазки на пікнік і просто відпочинок від роботи та навчання.

"Телеграф" бажає Вам провести це літо так, як хотілося б, і ми підготували для вас яскраві вітання з першим днем літа, які ви можете відправити всім своїм друзям, близьким і рідним.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 33

Все по темі:

Картинки, Привітання, Листівки, Літо.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 З останнім днем весни 2021! Листівки та картинки українською
02 "Ого, які ми багаті": в Україні бурхливо обговорюють гумдопомогу для Індії
03 Вперше з літа-2020 в Україні число хворих за добу наблизилося до 1 тисячі
04 Церковний календар 2021: які свята будуть в червні
05 Польща хоче спростити доступ до роботи українцям: названі популярні у сусідів спеціальності
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Вперше з літа-2020 в Україні число хворих за добу наблизилося до 1 тисячі
Вперше з літа-2020 в Україні число хворих за добу наблизилося до 1 тисячі
Яке свято 31 травня: народні прикмети і заборони
Яке свято 31 травня: народні прикмети і заборони
Церковний календар 2021: які свята будуть в червні
Церковний календар 2021: які свята будуть в червні
&quot;Загроза Заходу&quot;: Росія збирається розгорнути нові військові частини біля кордонів України
"Загроза Заходу": Росія збирається розгорнути нові військові частини біля кордонів України
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся