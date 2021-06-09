Привітання з Вознесінням Господнім 2021: красиві листівки і картинки російською та українською мовами

Щорічно на 40 день після Великодня, в четвер 6-го тижня після Пасхи, Православна Церква відзначає свято - Вознесіння Господнє. У 2021 році цей свято випало на 10 червня.

Вознесіння Господнє - одне з 12 головних православних свят. Вважається, що саме в цей день Христос на очах у своїх учнів вознісся на небо, після того, як 40 днів пробув з ними після свого воскресіння.

На Вознесіння Господнє люди вірять, що Небеса розкриваються для всіх християн світу і кожна молитва, вимовлена в цей день, буде почута. Тому на Вознесіння потрібно обов'язково сходити до церкви.

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