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Привітання з Вознесінням Господнім 2021: красиві листівки і картинки російською та українською мовами

Привітання з Вознесінням Господнім 2021: красиві листівки і картинки російською та українською мовами
Оновлено 22:42 Ср, 9 Червень 2021 Телеграф

Щорічно на 40 день після Великодня, в четвер 6-го тижня після Пасхи, Православна Церква відзначає свято - Вознесіння Господнє. У 2021 році цей свято випало на 10 червня.

Вознесіння Господнє - одне з 12 головних православних свят. Вважається, що саме в цей день Христос на очах у своїх учнів вознісся на небо, після того, як 40 днів пробув з ними після свого воскресіння.

На Вознесіння Господнє люди вірять, що Небеса розкриваються для всіх християн світу і кожна молитва, вимовлена в цей день, буде почута. Тому на Вознесіння потрібно обов'язково сходити до церкви.

"Телеграф" приготував підбірку красивих листівок російською та українською мовами для привітання своїх близьких і знайомих:

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 104

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Свято, Листівки, Вітання, Вознесіння Господнє, Вознесіння.
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