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З Днем Конституції України! Красиві листівки і короткі привітання зі святом

З Днем Конституції України! Красиві листівки і короткі привітання зі святом
04:48 Сьогодні Телеграф

28 червня в Україні відзначається одне з найважливіших свят для держави - День Конституції. Варто відзначити, що у 2021 році головному закону країни виповнюється 25 років.

Основний закон України був прийнятий в 1996 році. Перед його прийняттям народні депутати добу не виходили із залу, поки не був прийнятий остаточний варіант. Відзначимо, що до нього було представлено близько 15 різних проєктів Конституції.

Конституція має вищу юридичну силу в законодавстві. При інавгурації над нею читають свою присягу всі президенти.

Зазвичай в цей день влаштовують багато різних концертів, просвітницьких заходів, виставок, парадів.

"Телеграф" зібрав в цьому матеріалі красиві вітальні листівки і картинки з Днем Конституції українською мовою:

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 41

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Картинки, День Конституції, Привітання, Свято, Листівки, Вітання.
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